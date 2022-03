OM - FC Bâle : Un important retour dans le onze de Sampaoli

Publié par Ange A. le 10 mars 2022 à 08:55

Alors qu’il enregistre deux retours dans son groupe, Jorge Sampaoli réserve une petite surprise pour le match de l’ OM contre le FC Bâle.

Sampaoli avec deux renforts contre le FC Bâle

Après avoir passé l’obstacle Qarabag, l’Olympique de Marseille doit maintenant écarter le FC Bâle. L’ OM affronte le club suisse ce jeudi au Vélodrome. La rencontre compte pour les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa Conference. Pour ce choc, Jorge Sampaoli peut de nouveau compter sur Cengiz Ünder. Malade le week-end dernier, l’ailier turc avait manqué la défaite de Marseille contre Monaco. Une rencontre pour laquelle Alvaro Gonzalez avait également été écarté. Aucune raison n’avait été évoquée pour justifier son absence contre le club de la Principauté. Le défenseur espagnol est de retour dans le groupe de 21 joueurs convoqués pour la réception du 3e du championnat suisse.

Mandanda de retour dans les cages de l’ OM ?

De retour dans le groupe, Cengiz Ünder devrait retrouver sa place dans le onze de l’Olympique de Marseille. En revanche, rien n’indique qu’Alvaro Gonzalez sera aligné d’entrée contre le FC Bâle. Sa dernière titularisation remonte au match aller contre Qarabag au Vélodrome (victoire 3-1). Alors que le doute entoure la participation d’Alvaro, Jorge Sampaoli devrait titulariser Steve Mandanda. Le portier de 36 ans a gardé les cages lors des deux premières sorties de l’ OM en Conference League. Sa titularisation est d’autant possible que Pau Lopez, le portier numéro 1 ne donne plus des assurances. Son dernier clean-sheet remonte au 22 janvier contre Lens. Depuis, l’Espagnol a concédé 9 buts en six apparitions en Ligue 1.

Contre Bâle, il sera question pour l’ OM de renouer avec le succès. Depuis sa qualification contre Qarabag, Marseille n’a plus connu la victoire : un nul à Troyes (1-1) et une défaite contre Monaco (0-1). Il s’agira également pour le club phocéen de renouer avec la victoire devant son public. Les troupes de Sampaoli restent sur deux revers au Vélodrome.

Le onze probable de Marseille contre Bâle

Mandanda – Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres – Guendouzi, Kamara, Gerson – Payet, Ünder, Milik