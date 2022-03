OM : Sampaoli annonce la couleur après sa défaite contre Monaco

Publié par Ange A. le 07 mars 2022 à 06:35

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a fixé le cap après le revers de son équipe dimanche contre Monaco (0-1).

La raison de la défaite de Marseille contre Monaco

La mauvaise série se poursuit pour l’Olympique de Marseille. Dimanche, l’OM a encore chuté au Vélodrome. Après sa défaite contre Clermont à domicile, Marseille s’est incliné contre l’AS Monaco (0-1). Le club phocéen cale à la 3e place et reste à la portée de Strasbourg (4e) et Rennes (5e). Après avoir avancé la fatigue suite au nul contre Troyes lors de la dernière journée, Jorge Sampaoli s’est de nouveau livré sur la contreperformance des siens. Le technicien argentin estime cette fois que ses poulains ont manqué d’efficacité. « Selon moi, ce n’est pas un problème de volonté mais plutôt de précision, notamment dans nos attaques. Et un manque de chance aussi », a expliqué le technicien argentin en conférence de presse.

Sampaoli fixe le cap après Monaco

Menacé dans la course à la Ligue des champions, Jorge Sampaoli a fixé le cap pour les prochaines échéances. « Nous avons vraiment besoin de gagner les prochains matchs. Il va falloir jouer toutes ces rencontres comme nous avons joué lors de la première phase du championnat. Chaque partie sera une finale à partir de maintenant », a annoncé l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Lequel « comprend » la colère des supporters au vu des récents résultats de l’OM. Le club phocéen reste sur trois matchs sans victoire en Ligue 1.

Reste également à savoir quel rôle jouera Arkadiusz Milik au moment où la saison entre dans sa dernière ligne droite. Au sortir de la défaite contre l’ASM, le Polonais a lancé une nouvelle pique à son entraîneur. Comme c’est le cas depuis quelques semaines, l’attaquant marseillais a déploré son temps de jeu relativement faible. Les prochaines semaines permettront de savoir s’il sera exaucé par son coach.