OM : Malaise, Pablo Longoria exauce un vœu des supporters !

Publié par Timothée Jean le 10 mars 2022 à 10:55

Les supporters de l’ OM ont récemment montré leur mécontentement concernant Jorge Sampaoli et réclament des changements. Le président Pablo Longoria leur donne raison.

OM : Pablo Longoria face aux attentes des supporters

La situation reste tendue à l’ OM. Après un début de saison convaincant, l’ Olympique de Marseille est retombé dans ses travers en enchaînant des résultats décevants ces dernières semaines. Les Olympiens se sont inclinés à domicile face à l’AS Monaco (0-1) lors de leur dernière sortie et restent sur trois matches sans succès en championnat. Outre cette série de contre-performances, ce sont les piètres prestations des Marseillais qui laissent à désirer.

Bon nombre de suiveurs et supporters de l’ OM ne cachent pas leur mécontentement et pointent d'un doigt accusateur Jorge Sampaoli, qui enchaîne des choix peu convaincants et incohérents. La relégation brutale des tauliers de l’équipe - Steve Mandanda et Alvaro Gonzalez - cette saison et l’utilisation mitigée d’Arkadiusz Milik sont vivement critiqués par les fans marseillais. Lors d’une rencontre avec le président Pablo Longoria, qui s’est tenue ce mardi au Vélodrome, les supporters de l’ OM ont une nouvelle fois réclamé des changements au sein de leur équipe.

« On a l'un des meilleurs attaquants d’Europe et on est en train de le dégoûter », avaient lâché les supporters marseillais dans des propos rapportés par RMC Sport. Et face à cette grogne, le président de l’Olympique de Marseille a décidé de répondre favorablement aux attentes des supporters.

Le message fort de Longoria à Sampaoli

Pablo Longoria a fait passer un message très clair à son entraîneur, Jorge Sampaoli. Selon les informations divulguées par L’Équipe, le président marseillais a demandé à son coach d’essayer d’aligner Arkadiusz Milik et Dimitri Payet. Depuis l’entame de la saison, le technicien argentin peine à faire coexister le capitaine marseillais et l'attaquant polonais dans son onze de départ en raison de sa philosophie de jeu. Reste à savoir si cette intervention de Longoria changera la donne. Les choix du coach argentin lors du choc OM-Bâle seront surveillés de très près.