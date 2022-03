FC Nantes Mercato : Le FCN enregistre une belle signature en défense

Publié par ALEXIS le 10 mars 2022 à 17:25

Le FC Nantes a récompensé l’un de ses joueurs titulaires, à deux mois de la fin de la saison. Son contrat a été prolongé de trois saisons supplémentaires.

FC Nantes : Jean-Charles Castelletto prolongé jusqu’en 2026

Jean-Charles Castelletto n’est pas en fin de contrat cet été, mais grâce à ses performances remarquables cette saison, le club lui a renouvelé sa confiance. Le défenseur du FCN a obtenu une prolongation de son bail, pour trois autres années. Son contrat initial étant valable jusqu’en juin 2023, le Camerounais est maintenant lié aux Canaris jusqu’au 30 juin 2026. « Le FC Nantes est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Jean-Charles Castelletto, pour trois saisons supplémentaires », a pris le club sur son site internet officiel.

Joueur clé du dispositif d’Antoine Kombouaré, l’international camerounais (8 sélections) a été titulaire 19 fois cette saison, en autant de matches disputés en Ligue 1. Les quelques matches ratés, c’est parce qu’il était absent en raison de sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) disputée au Cameroun, du 9 janvier et 6 février 2022. Revenu dans la Cité des Ducs avec la médaille de bronze de la compétition africaine, il a repris sa place au coeur de la défense à trois du coach du FC Nantes. Polyvalent, le joueur de 27 ans peut aussi évoluer au poste de latéral gauche ou droit.

Castelletto se réjouit de son nouveau contrat au FCN

Après la signature de son nouveau contrat, Jean-Charles Castelletto a exprimé sa joie de poursuivre sous le maillot des Jaune et Vert. Club qu'il a rejoint, librement, en juillet 2020, en provenance du Stade Brestois. « Je suis évidemment très content de poursuivre l'aventure au FC Nantes. Je me sens très bien ici, ma famille est également heureuse ici à Nantes. Ça me tenait à cœur de continuer avec le Club. Je tiens à remercier le FC Nantes pour cette confiance accordée. Cette dernière me pousse à donner encore plus sur le terrain, dans le but d'apporter ce que je sais faire de mieux à l'équipe », a-t-il déclaré.