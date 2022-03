OM Mercato : Une star de l’AS Rome lâche sa réponse à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 10 mars 2022 à 20:55

La direction de l’ OM est bien déterminée à attirer un top joueur en provenance de l’AS Rome. Et les négociations se concrétisent pour Marseille.

OM Mercato : Mkhitaryan n’est pas insensible au projet marseillais

Cette semaine, la presse arménienne a lâché une véritable bombe en révélant que l’ OM est fortement intéressé par le profil de Henrikh Mkhitaryan, en fin de contrat avec l’AS Rome. Le club entraîné par Jorge Sampaoli aurait même entamé les négociations avec l’entourage de l’international arménien en vue de boucler son transfert le plus rapidement possible. Cet intérêt de l’ OM pour Henrikh Mkhitaryan a été confirmé par le journaliste de Matchtv.ru, Mambreyan Ararat, qui va même plus loin dans ses propos et donne un indice sur les envies du milieu de terrain romain.

À moins de quatre mois de la fin de son contrat, le joueur de 33 ans ne serait pas contre l’idée de relever un nouveau défi dans un nouveau championnat et se montrerait même très réceptif à l’intérêt des Marseillais, rapporte le journaliste. Si les négociations entre les deux parties ne sont qu’à leur début, elles pourraient finalement déboucher sur un accord de principe du joueur. Les discussions se poursuivent dans ce sens.

Mkhitaryan pour remplacer Amine Harit à Marseille

Durant le dernier mercato estival, les dirigeants de l’ OM ont travaillé d’arrache-pied pour faire venir un milieu offensif en la personne d’Amine Harit. Un recrutement visant à épauler Dimitri Payet. Mais les choses ne se passent pas comme prévues. Depuis son arrivée sous la forme d’un prêt en provenance de Schalke 04, le Marocain n’est jamais parvenu à s’imposer à Marseille. Il devrait donc retourner en Allemagne à l’issue de la saison. Les dirigeants de l’ OM auraient alors porté leur choix sur Henrikh Mkhitaryan pour le remplacer.

Néanmoins, rien n’est encore acquis dans ce dossier, les Marseillais devront même se méfier de la concurrence d’autres clubs. D’après la source, il semblerait que l’AC Milan ait décidé de s’engouffrer dans la brèche pour faire venir Henrikh Mkhitaryan dans ses rangs. Des clubs de MLS, tels que Los Angeles Galaxy et Los Angeles Football, seraient également sur le coup. Cette forte concurrence risque ainsi de compliquer la tâche à l’ OM, qui espérait faire baisser le salaire annuel du joueur - estimé à 3 millions d’euros - pour faciliter son arrivée.