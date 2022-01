OM Mercato : Le message d’Amine Harit à Sampaoli après Bordeaux

Publié par Ange A. le 08 janvier 2022 à 06:06

Après le succès historique de l’ OM sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, Amine Harit a envoyé un message à Jorge Samapoli.

Le coup de pression d’Amine Harit sur Jorge Sampaoli

Il aura fallu attendre 44 ans pour revoir l’Olympique de Marseille s’imposer sur le terrain des Girondins de Bordeaux. Vendredi soir, l’ OM a dominé le FCGB sur le plus petit des scores pour mettre fin à sa disette en Gironde. Un but de Cengiz Ünder a permis à Marseille de repartir avec les trois points du Matmut Atlantique. Titularisé dans l’entrejeu marseillais, Amine Harit est revenu sur son positionnement dans le dispositif de Jorge Sampaoli. Le milieu offensif a de nouveau affiché sa préférence d’évoluer dans l’axe que sur le flanc droit. « Je ne réclame rien [rires]. J’ai dit que c’était mon poste préférentiel, après, j’ai besoin de temps pour retrouver mon meilleur niveau. Je n’ai pas enchaîné depuis un certain moment, mais je pense que ça va être de mieux en mieux. Ça m’a fait du bien de retrouver des sensations dans le jeu », a confié le Marocain selon les propos relayés par Le Phocéen.

OM : Harit enfin exaucé par Sampaoli ?

En marge de cette rencontre, Amine Harit avait déjà évoqué sa situation. Le joueur prêté par Schalke 04 poussait pour un meilleur positionnement sur le terrain. « Le coach m’utilise à droite, ce n’est pas forcément mon poste, mais je le fais de mon mieux. Moi, je me sens plus à l’aise dans l’axe ou à gauche. J’espère avoir ma chance à ces postes. Après, l’essentiel, c’est de jouer. Ce n’est pas un problème. J’ai besoin d’être sur le terrain », confiait-il en conférence de presse jeudi. Contre Bordeaux, le Marocain honorait sa 6e titularisation en 14 matchs cette saison. Il compte deux buts et une passe décisive avec l’Olympique de Marseille.