Monaco Mercato : Un banni de Mourinho dans le viseur ?

Publié par Melvin le 25 mai 2021 à 15:45

Tenu en échec par le RC Lens (0-0), l'AS Monaco a profité du faux pas de l'OL pour s'assurer une place lors de la prochaine Ligue des Champions. Une véritable récompense pour le club de la principauté tant ce dernier a performé cette saison. Désormais, place au mercato estival, avec un seul objectif : se rapprocher du LOSC et du PSG, selon les dires de Niko Kovac.

Henrikh Mkhitaryan futur joueur de l'AS Monaco ?

C'est dans cette optique que l'ASM s'intéresse à un joueur de l'AS Roma non conservé par José Mourinho. En effet, selon les informations de La Gazzetta Dello Sport, l' AS Monaco cible Henrikh Mkhitaryan pour se renforcer la saison prochaine. Le milieu offensif âgé de 32 ans, a été transféré d'Arsenal à la Roma en septembre 2020. La perspective de disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions sous les couleurs monégasques ne déplairait pas au natif d'Erevan. Néanmoins, le club de la principauté n'est pas le seul sur le dossier. L'AC Milan ou encore des clubs russes dont les noms n'ont pas filtré sont à l'affut pour s'attacher les services de l'international arménien. Le prix du joueur arménien est évalué à 20 millions d'euros selon le site Transfermarkt.

Stevan Jovetic quitte l'AS Monaco !

Outre l'idée de renforcer son effectif, l'AS Monaco va devoir se séparer de gros salaires qui n'ont pas fait leurs preuves. C'est le cas de Stevan Jovetic. L'ASM vient d'annoncer que le contrat de l'international monténégrin ne sera pas prolongé. C’est lors d’une conférence de presse que le directeur sportif de l’AS Monaco, Paul Mitchell, a officialisé la décision. « On lui a dit au revoir ce matin lors de la réunion avec le staff, on l’a remercié pour ce qu’il nous apporté, on lui a souhaité bonne chance pour la suite de sa carrière », a-t-il annoncé. Auteur de 7 buts en 33 matchs, ce dernier a réalisé la plus belle saison de sa carrière sous la tunique monégasque. Pas suffisant pour les dirigeants monégasques qui doute de ses capacités physiques.