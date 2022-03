LOSC Mercato : La Juventus flaire un bon coup avec un Dogue

Publié par Ange A. le 11 mars 2022 à 04:25

En quête d’un milieu de terrain, la Juventus de Turin lorgnerait du côté du LOSC pour renforcer son entrejeu la saison prochaine.

Un milieu du LOSC dans le viseur de la Juventus de Turin

Comme lors des deux précédents mercatos, le Lille OSC s’apprête à vivre une nouvelle fenêtre des transferts mouvementée cet été. Les contrats de certains Dogues comme Burak Yilmaz et Xeka expirent notamment au terme de la saison. D’autres éléments à forte valeur marchande comme Sven Botman, Jonathan David et Renato Sanches pourraient également prendre la porte. S’agissant du milieu portugais, il ne manque pas de touches à l’étranger. Vieux prétendant du milieu lillois, le FC Barcelone serait toujours intéressé par son profil. Une blessure avait compromis le transfert de Sanches au Barça l’été dernier. Dans ce dossier, les Blaugranas doivent néanmoins composer avec la concurrence de clubs italiens comme l’AC Milan et la Juventus de Turin.

Sanches, un simple plan B pour la Juve ?

Bien que sur les tablettes de la Juventus, Renato Sanches ne serait pas la priorité des Bianconeri l’été prochain. Tuttosport assure en effet que la Vieille Dame pousse davantage pour le retour de Paul Pogba. L’international tricolore sera libre cet été. Le champion du monde n’a pas prolongé son contrat avec Manchester United. Mino Raiola, son agent, serait déjà entré en négociations avec la direction turinoise. Dans ce dossier, l’aspect financier pourrait compromettre le retour de Pogba à Turin. La Juventus ne dispose pas d’autant de moyens pour offrir un salaire démentiel à son ancien chouchou. Surtout qu’elle a recruté Dusan Vlahovic cet hiver à 75 millions d’euros.

En cas d’échec dans le dossier Pogba, le club italien pencherait donc pour le joueur du LOSC. Lequel serait une « option plus réaliste » au vu des réalités financières du pensionnaire de Serie A. Le Lille OSC ne devrait pas s’opposer au transfert de Sanches. D’autant plus qu’il ne lui restera qu’une année de contrat cet été. Toutefois, la direction des Dogues attendrait au moins 30 millions d’euros pour lâcher le Golden Boy 2016.