OM Mercato : Un minot livre une énorme confidence sur son avenir

Publié par Ange A. le 11 mars 2022 à 05:55

Récemment couronné champion d’Afrique avec le Sénégal, Bamba Dieng a lâché une confidence au sujet de son avenir avec l’ OM.

Dieng entretient le mystère pour son futur avec l’ OM

La situation contractuelle de Bamba Dieng a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois en Provence. Recruté en provenance de Diambars, l’attaquant sénégalais était loin de disposer des commodités digne d’un professionnel évoluant à l’Olympique de Marseille. Raison pour laquelle un départ du jeune avant-centre de l’ OM a souvent été évoqué. Mais au final, il est parvenu à obtenir une revalorisation salariale de la part de ses dirigeants. Désormais lié au club phocéen jusqu’en 2024, le récent champion d’Afrique ne cache pas son attachement à la ville et au pensionnaire du Vélodrome. « Je suis très heureux d’être ici […] C’est une ville que j’aime, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont ici », a-t-il d’abord lâché dans un entretien à Radio Maritima avant de temporiser. « Je pense que je vais continuer à jouer avec l’OM, jusqu’à ce que le bon Dieu fasse ce qu’il doit faire ».

Un possible départ de Dieng de Marseille ?

Bien qu’attaché à l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng ouvre la porte à un départ. Une option d’autant plus envisageable que le champion d’Afrique est barré par la concurrence en attaque. Le recrutement du Congolais Cédric Bakambu cet hiver, alors que Dieng disputait la CAN 2021, n’a fait qu’attiser la rivalité aux avant-postes de l’ OM. L’international sénégalais aux 9 sélections (1 but) a joué 13 matchs en tant que titulaire cette saison. Il compte 4 buts et une passe décisive avec son club sur la campagne en cours. Reste maintenant à savoir si l’attaquant de 21 ans continuera à se contenter d’un rôle de remplaçant. Les prochains mois permettront d’en savoir plus sur son avenir.