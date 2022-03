Juventus Mercato : Juan Cuadrado se confie sur son avenir à la Juve

Publié par Thomas G. le 11 mars 2022 à 15:24

La Juventus va entamer un nouveau cycle pour récupérer le titre de champion d'Italie. Juan Cuadrado, international colombien, s'est confié sur son avenir.

Juventus Mercato : Juan Cuadrado veut rester au club

Juan Cuadrado rêve d'une prolongation de contrat avec la Juventus. Il en a parlé lors d'une interview avec Dazn dans le format 1vs1. "Je suis très calme, le club et mon entourage en parlent. Je me fiche de savoir si c'est maintenant ou dans quelque temps. Je suis très heureux ici à Turin et la Juve est ma famille." Une aubaine pour la Juve car Juan Cuadrado fait partie des jours en fin de contrat en juin, au même titre que Paulo Dybala et Federico Bernardeschi. Contrairement à son coéquipier Paulo Dybala, Juan Cuadrado a annoncé publiquement son désir de rester au club.

Il faudra maintenant trouver un terrain d’entente entre le club et les représentants du joueur de 33 ans qui est devenu un cadre du vestiaire depuis le retour de Massimiliano Allegri. Juan Cuadrado est pleinement impliqué dans la saison du club. L’objectif des Turinois est de remporter la Coupe d’Italie, finir dans les quatre premiers en championnat et aller le plus loin possible en Ligue des Champions.

La Juve bientôt de retour au premier plan ?

Les dirigeants de la Juventus ont promis qu’ils mettraient les moyens pour voir leur club retrouver les sommets. Depuis, ils ont investi 75 millions d'euros sur la pépite serbe Dusan Vlahovic. Ensuite, la Juve a dégraissé son effectif, puisque Dejan Kukulevski et Rodrigo Betancur ont quitté le club pour rejoindre Tottenham.

Puis, les Turinois ont fermé la porte à un départ du défenseur Matthijs de Ligt en lui expliquant qu’il était une pierre angulaire du nouveau projet de la Juve. Les Bianconeri se sont également positionnés sur le milieu prometteur de la Roma, Nicolo Zaniolo. Les dirigeants Turinois veulent allier l’expérience et la jeunesse pour reconquérir le Scudetto l’an prochain et tenter de remporter la Ligue des Champions.