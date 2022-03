Juventus Mercato : Le successeur de Paulo Dybala déniché en Italie !

Publié par Thomas G. le 09 mars 2022 à 10:19

La Juventus commence à préparer l'avenir. Les Turinois veulent retrouver les sommets et ce retour pourrait se faire sans Paulo Dybala en fin de contrat.

Juventus Mercato : Paulo Dybala sur le départ ?

L’international argentin de 28 ans n’a toujours pas prolongé son contrat avec la Juve. Son contrat expire en juin prochain, et chaque jour, il se rapproche un peu plus d’un départ libre de Turin. Pour l’instant, Paulo Dybala réclame un salaire que les dirigeants de la Juventus ne souhaitent pas lui accorder.

L'attaquant demande un salaire de 15 millions d’euros tandis que son club ne lui offre que 7 millions d'euros à l’heure actuelle. Les clubs intéressés par Dybala, l’Inter Milan et le PSG, sont prêt à lui offrir un salaire à hauteur de 15 millions d’euros. De plus, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, l’Argentin ne semble plus croire aux ambitions de la Juventus. Paulo Dybala n’est pas sûr que la Juventus est le bon club pour accomplir son rêve de remporter la Ligue des Champions.

Nicolo Zaniolo pour lui succéder ?

Selon la presse italienne, les dirigeants de la Juventus ont coché le nom de Nicolo Zaniolo pour remplacer Paulo Dybala. L’international italien évolue à l’AS Roma, il est revenu à un très bon niveau après ses deux blessures consécutives au genou. Les Turinois ont déjà formulé une offre contractuelle de cinq ans à Nicolo Zaniolo, une proposition de contrat qui lui garantirait un salaire de 4,2 millions d’euros annuel. Selon La Gazetta Dello Sport, le dossier Nicolo Zaniolo est indépendant du dossier Paulo Dybala. En effet, l’international italien de 22 ans est un objectif pour la Juve. Il représente un pari sur l’avenir pour la Juventus au même titre que Dusan Vlahovic.

La Juve serait prête à dépenser entre 40 et 50 millions d’euros pour Nicolo Zaniolo, mais les Turinois devront faire face à la concurrence de Newcastle dans ce dossier. Les Magpies sont également intéressés par le joueur sous contrat jusqu’en 2024 avec la Roma.