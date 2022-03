OGC Nice : La grosse colère de Galtier avant Montpellier

Publié par ALEXIS le 11 mars 2022 à 23:12

Après sa victoire sur le PSG, l’ OGC Nice affronte le Montpellier HSC, ce samedi. Christophe Galtier est en colère, avant le déplacement en Hérault.

Les supporters de l' OGC Nice interdits à Montpellier

Christophe Galtier a piqué une grosse colère avant le match entre l’ OGC Nice et le Montpellier HSC, samedi (17h). Le coach des aiglons s’est insurgé contre la décision d’interdiction des supporters de son équipe au stade de la Mosson. En effet, la préfecture de l'Hérault a interdit le déplacement des fans de l’OGCN à Montpellier. L’une des raisons de la préfecture de l'Hérault est le retour de l’ancien buteur du MHSC, Andy Delort, à Montpellier, son ancien club (de 2018 à 2021). Les autorités craignent en effet que la réaction de certains supporters qui n’ont pas digéré le départ de l’attaquant algérien à Nice.

Galtier, « c'est dommage que nos supporters ne puissent pas se déplacer »

Une restriction qui a soulevé la colère de Christophe Galtier. « J’ose espérer que le transfert d'Andy (Delort) n'est pas la seule raison », a-t-il lâché en conférence de presse, rejetant ainsi ce mobile. « Mais c'est quoi la prochaine étape ? Un joueur ne pourra plus jouer face à son ancien club ? Demain, si un joueur de Marseille est transféré à l’ OGC Nice, on va l'interdire de jouer parce qu'il y a des risques de trouble de l'ordre ? C'est dommage que nos supporters ne puissent pas se déplacer et assister à ce match », a regretté l’entraîneur du Gym.

Deuxième de Ligue 1 avec 49 points (+17) derrière le PSG, l’équipe de Galtier doit gagner à Montpellier pour éviter de se faire doubler par l’OM 3e avec 47 points et le Stade Rennais avec 4e avec 46 points (+28). C’est pour cette raison que le technicien des Niçois souhaitait avoir leurs supporters avec eux, afin de les pousser à la victoire dans un stade qui leur sera évidemment hostile. « C’est important de pouvoir compter sur leur soutien. La présence du public est un atout supplémentaire », a souligné Christophe Galtier.