OGC Nice : Un important retour acté avant Montpellier HSC !

Publié par Thomas G. le 10 mars 2022 à 19:55

L'OGC Nice va enregistrer le retour de son défenseur international algérien, absent depuis 1 mois. Un retour capital avant le match de samedi.

OGC Nice : Youcef Atal est de retour

L’international algérien de 25 ans, Youcef Atal, est de retour. Blessé depuis plusieurs semaines à la clavicule, il a fait son retour à l’entraînement collectif à deux jours du choc face à Montpellier. Une formidable nouvelle pour son entraîneur qui s’est confié sur les retours d’Atal et Jordan Amavi. « Plus qu’en reprise, ils peuvent être opérationnels, Jordan a fait plus d’entraînements collectifs que Youcef. Youcef a démarré aujourd’hui, Jordan en milieu de semaine. J’attends le dernier entraînement pour connaître leurs sensations. »

L'entraineur du Gym s'est exprimé sur l'importance de ses deux latéraux. « Ce sont des joueurs importants, mais tous le sont dans l’effectif, on n’est pas à l’abri de problèmes à ce poste. On n’a joué depuis un certain temps qu’avec deux spécialistes, même si Flavius Daniliuc a été d’un grand secours. Jordan s’est très bien intégré et il a eu cette blessure, Youcef on le connaît. On va déjà les récupérer sur les deux derniers matchs avant la trêve. Et après la trêve, il y aura une série importante avec des matchs quasiment décisifs à chaque fois et des semaines chargées. » Une aubaine pour Christophe Galtier et ses hommes qui seront en confiance avant d’affronter le MHSC.

Bis repetita pour le Gym ?

Les Aiglons avaient été battus par les Montpelliérains au match aller 1-0. Ils auront à cœur de prendre leur revanche ce samedi. Les Niçois ont le vent en poupe en ce moment, ils viennent d’enchaîner avec une qualification historique pour la finale de la Coupe de France et une victoire à domicile face au leader du championnat, le Paris Saint-Germain. Ce match aura une atmosphère particulière, car ce sera le retour d’Andy Delort à Montpellier. Le départ en fin de mercato du natif de l’Hérault est toujours dans les mémoires à Montpellier, il pourrait recevoir un accueil spécial.