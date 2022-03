OM Mercato : Une recrue estivale lâche un indice sur son avenir !

Publié par Timothée Jean le 11 mars 2022 à 16:42

Alors qu’il peine à retrouver son meilleur niveau à l’ OM, Gerson a été lié à plusieurs clubs de Premier League. Mais le milieu de terrain brésilien a voulu mettre fin à ces spéculations.

OM Mercato : Gerson coupe court aux rumeurs sur son avenir

Arrivé en grande pompe à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, en provenance de Flamengo, Gerson peine à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. La recrue la plus chère du mercato estival des Marseillais - achetée à environ 15 M€ hors bonus - ne fait pas l’unanimité. Sa nonchalance et son incompatibilité avec le capitaine de l’ OM, Dimitri Payet, sont régulièrement pointées du doigt. Au point où diverses spéculations circulent sur son avenir.

Priorité de Jorge Sampaoli sur le marché des transferts, Gerson a récemment été cité comme un candidat crédible au départ. Après une saison passée sous la tunique de l’ OM, le milieu de terrain de 24 ans pourrait finalement rebondir en Premier League, et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Ainsi, l’international brésilien va-t-il quitter l’Olympique de Marseille dès le prochain mercato ? A priori non !

Gerson est heureux à l’Olympique Marseille

Après des débuts compliqués en Ligue 1, Gerson ne se voit pas forcément partir et espère même rester à Marseille où il s'y sent bien. Il a confirmé son envie de continuer à se battre pour sa place de titulaire et poursuivre sa progression sous les couleurs phocéennes. « Je me sens plus heureux et plus content. J’ai été bien accueilli. Le groupe est très uni, nous savons tous ce que nous voulons. Chaque pays a sa culture. Le jeu ici est plus rapide, les joueurs sont plus physiques. Mais je m’adapte et je me mets au diapason », a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse, à deux jours du match contre le Stade Brestois en championnat.