OM Mercato : L'énorme aveu de Dimitri Payet sur sa carrière

Publié par Ange A. le 06 mars 2022 à 06:05

Revenu à Marseille depuis 2017, Dimitri Payet a livré une confidence sur son choix de carrière dans un entretien à L’Équipe.

Le choix fort de Dimitri Payet

Du haut de ses 34 ans, Dimitri Payet réalise une nouvelle saison intéresserante avec l’Olympique de Marseille. Avec ses 11 buts et 11 passes décisives, le Réunionnais est l’Olympien le plus décisif sur la campagne en cours. S’il épanouit de nouveau en Ligue 1, le milieu offensif aurait pu opérer un choix de carrière différent. Il avoue notamment avoir repoussé des offres mirifiques venant de clubs évoluant dans des championnats exotiques. Fidèle à ses principes, le meneur de jeu de l’OM a opté pour un retour à Marseille. « J’aurais pu aller en Chine, au Qatar ou en Arabie saoudite, mais je ne l’ai jamais voulu. C’est bien de gagner de l’argent, mais si c’est pour être malheureux dans son couple ou avec ses proches, à quoi ça sert ? », livre-t-il dans les colonnes du quotidien sportif.

Un avenir déjà tracé avec l’OM pour Payet ?

Alors qu’il ne lui reste plus beaucoup d’années dans son contrat, Dimitri Payet n’a jamais caché son désir d’aller au bout à l’Olympique de Marseille. Il indique d’ailleurs que s’il devait quitter Marseille, il l’aurait fait « depuis longtemps ». Prolongé en 2020, son bail avec l’OM expire en 2024, soit dans deux ans. Il aura alors 37 ans au moment de l’expiration de son contrat. Le milieu tricolore aux 38 sélections (8 buts) souhaite terminer sa carrière avec le club provençal. Il dispose en outre de la possibilité de se reconvertir dans le staff du club phocéen après sa retraite. « Je suis bien ici, ma famille aussi […] Il me reste deux ans de contrat. Je jouerai tant que le corps répondra, j’essayerai de pousser au plus loin », avoue le numéro 10 marseillais.