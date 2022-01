LOSC Mercato : Sven Botman en Premier League dès cet hiver ?

Publié par ALEXIS le 20 janvier 2022 à 22:06

Après la victoire du LOSC sur le FC Lorient, Olivier Létang a fait un nouveau point sur le mercato hivernal du club et le dossier Sven Botman.

LOSC : Létang, « on ne sait jamais ce qu’il peut se passer »

Le mercato du LOSC s'anime ces dernières heures. Yusuf Yazici a été prêté au CSKA Moscou avec une option d’achat et Hatem Ben Arfa a signé librement pour six mois. Des joueurs de Lille OSC ayant peu de temps de jeu (Domagoj Bradaric ou Xeka) ou ceux qui sont très courtisés (Sven Botman, Jonathan David, Renato Sanches, Reinildo Mandava) pourraient bouger avant la clôture du marché des transferts, le 31 janvier. Mais seulement en cas d’offres intéressantes pour Olivier Létang.

Ce dernier a confirmé de possibles transferts, après le succès du LOSC sur le FC Lorient (3-1). « On ne sait jamais ce qu’il peut se passer d’ici la fin du mercato », a-t-il indiqué face aux médias, tout en précisant : « on a un effectif de grande qualité, bien équilibré et au complet. »

Lille bloque Sven Botman pour cet hiver

Le président des Dogues a également lâché des indices sur le dossier Sven Botman (22 ans). Il assure qu’aucune négociations n’a été ouverte avec ses nombreux courtisans. « On n’a pas ouvert la porte à des discussions parce qu’on voulait le garder », a-t-il justifié. Pour rappel, Newcastle United et ses nouveaux propriétaires, des milliardaires saoudiens, auraient fait une offre estimée à 36 millions d'euros au LOSC pour le défenseur central. Une proposition rejetée par la direction lilloise.

Il faut dire que le club nordiste n'a pas mis le jeune arrière sur le marché des transferts. Toutefois, il se tient disposé à négocier avec ses courtisans, mais à la seule condition qu'ils transmettent une offre autour de 50 millions d'euros. Sven Botman a été acheté à l'Ajax Amsterdam à 8 millions d'euros l'été 2020, néanmoins sa cote a grimpé sous le maillot des Lillois. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est de 30 millions d'euros.