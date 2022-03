PSG : Après Madrid, le Paris SG arrête une première décision forte

Publié par JEAN-LUC D le 11 mars 2022 à 23:42

Deux jours après le nouveau revers en LDC, la vie va reprendre au PSG. Et la direction du club a pris une importante décision dans ce sens.

Le PSG renforce la sécurité autour du Camp des Loges

Nasser Al-Khelaïfi et les siens sont conscients que la fin de saison s'annonce très mouvementée au Paris Saint-Germain après l’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid. Pour le retour à l’entraînement ce vendredi, les dirigeants parisiens ont donc pris des mesures exceptionnelles pour les joueurs et le staff technique.

En effet, selon les informations de RMC Sport, la direction du PSG a déployé autour du Camp des Loges un dispositif sécuritaire renforcé. Le média métropolitain explique notamment que le Collectif Ultras Paris (CUP) devrait exprimer sa colère et sa frustration au centre Ooredo, qui a accueilli une trentaine d'agents privés chargés de contenir les supporters en colère.

Cependant, la même source précise que si la colère du CUP ne se fait pas entendre aujourd'hui, le puissant groupe d’irréductibles Parisiens fera le déplacement au Parc des Princes dimanche après-midi contre les Girondins de Bordeaux, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Des supporters qui manifestent leur mécontentement depuis mercredi soir et le nouveau fiasco en Ligue des Champions.

Les supporters du PSG crient « changement et vite » après Madrid

Interrogés par le média Goal, les supporters du Paris Saint-Germain n’ont pas caché leur immense déception face au spectacle honteux que leur équipe leur a offert contre le Real Madrid mercredi soir au stade Santiago Bernabeu. « Franchement, on ne comprend pas ce qui s’est passé ce soir (mercredi). On essaie de se réconforter comme on peut, mais c’est tout de même la troisième fois en cinq ans que l’on se fait éliminer de la sorte. Et les finales et demie finales sont des trompes l’oeil. Il va falloir du changement et vite », lance dépité Christophe, un irréductible du Paris SG qui a fait le déplacement à Madrid pour soutenir Kylian Mbappé et ses partenaires.

Toujours selon le média sportif, d’autres fans excédés et en colère ont promis de prendre leurs « distances avec le PSG pour la Ligue des champions » pour venir seulement « au Parc pour le championnat et encore » la saison prochaine. La fin de saison s’annonce compliquée dans la capitale.