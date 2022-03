PSG Mercato : Après le Real, coup de théâtre au Paris SG pour Messi ?

Publié par JEAN-LUC D le 10 mars 2022 à 18:25

En échec en Ligue 1, Lionel Messi ne devrait pas faire long feu au PSG. Un retour au Barça serait même déjà dans les tuyaux pour la Pulga.

Grosse rumeur sur Messi après le match contre le Real

Depuis son arrivée surprise en Ligue 1 l’été dernier, Lionel Messi peine à trouver sa place au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. La star argentine de 34 ans a une nouvelle fois montré mercredi soir qu’il n’est pas à son aise sur le terrain avec les Rouge et Bleu. Titulaire face au Real Madrid, à l’occasion du huitième de finale retour de la Ligue des Champions au Santiago Bernabeu, le septuple Ballon d’Or n’a été que l’ombre de lui-même malgré une entame de jeu prometteuse.

Et à l’issue de la rencontre et de l’élimination du club de la capitale, le natif de Rosario a eu une attitude qui pourrait compliquer sa situation à Paris. En effet, sur le plateau de l’émission El Chiringuito, le journaliste José Alvarez a révélé que le jet privé du numéro 30 parisien a atterri à l’aéroport de Barcelone en fin de soirée, après la défaite des siens sur la pelouse du Real Madrid (1-3). Une attitude qui annoncerait déjà la couleur sur l’avenir du joueur de Mauricio Pochettino, même si l'information a été démentie par le journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport qui assure que « contrairement aux rumeurs qui ont circulé ce jeudi matin sur les réseaux sociaux, l'annonçant à Barcelone, Lionel Messi a bien fait le voyage avec le reste du groupe pour rentrer à Paris à l'issue de l'élimination du PSG en Ligue des champions ».

PSG Mercato : L’avenir de Messi déjà scellé à Paris ?

Après plus de vingt ans passés sous les couleurs du FC Barcelone, Lionel Messi a rejoint les rangs du Paris Saint-Germain. Le crack argentin s’est engagé sur la base d’un contrat de deux saisons, soit jusqu’en juin 2023, avec une autre année en option. Cependant, certaines voix en Espagne assurent que Messi n’ira pas au terme de son bail dans la capitale. D’ailleurs, l’ancien ailier des Blaugranas, Lobo Carrasco, est certain que le partenaire de Kylian Mbappé ne sera pas au PSG la saison prochaine.

« Connaissant son mode de fonctionnement, je crois qu’il ne restera pas au PSG la saison prochaine. L’échec est trop grand, sa signature à Paris est un désastre. Un retour possible au Barça ? Je l’espère, évidemment, tout comme Xavi, j’imagine, mais je pense que c’est compliqué après son départ l’été dernier et ses relations avec Laporta. Mais on peut espérer », a expliqué le consultant espagnol. Reste maintenant à savoir si le Qatar et le Paris SG voudront le laisser partir à quelques mois de la Coupe du Monde 2022 que Doha organise.