OL : Peter Bosz lance déjà le choc contre le Stade Rennais

Publié par Ange A. le 12 mars 2022 à 04:12

Entraîneur de l’ OL, Peter Bosz reste marqué par la dernière confrontation entre Lyon et le Stade Rennais. Le coach lyonnais est revanchard.

Peter Bosz annonce la couleur contre le Stade Rennais

L’Olympique Lyonnais a retrouvé des couleurs depuis sa défaite à domicile contre Lille (0-1). L’ OL vient d’aligner deux succès. Les Gones ont signé un carton sur la pelouse du FC Lorient (4-1) avant de prendre une option sur Porto (1-0) en Ligue Europa. Dimanche, Lyon va tenter de confirmer sa bonne passe face à un candidat direct dans la course à l’Europe. Le club rhodanien sera opposé au Stade Rennais, actuel 4e, au Groupama Stadium. La rencontre compte pour la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats. Peter Bosz garde en mémoire la dernière confrontation entre les deux équipes. Rennes avait humilié Lyon au Roazhon Park (4-1) lors de la 13e journée du championnat. Pour le technicien néerlandais, il sera question pour les siens de laver cet affront devant leur public.

Un OL revanchard contre Rennes

« C’est le plus mauvais souvenir de la saison. On a été très mauvais […] Heureusement que ça n’a fait que 4 car on pouvait en prendre plus. Les 11 joueurs plus le staff ont été très mauvais. Ce soir-là, on avait rencontré une très bonne équipe de Rennes qui ne nous a laissé aucune chance », a d’abord lancé Peter Bosz en conférence de presse. Le coach de l’Olympique Lyonnais estime que ses poulains ont progressé dans bien de domaines depuis cette déroute en Bretagne. « Bien sûr, je n’ai pas oublié. À partir de là, on a vécu une période très difficile. Il faut regarder en arrière pour apprendre. Et il y a beaucoup à apprendre sur ce match. Depuis, on a progressé. Rennes va rencontrer un autre OL », a prévenu le Néerlandais. En cas de victoire, Lyon (9e) reviendrait à deux unités de son adversaire.