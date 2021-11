OL : L'énorme coup de gueule de Jérôme Boateng après Rennes

Publié par Ange A. le 15 novembre 2021 à 05:35

Défenseur de l’Olympique Lyonnais, Jérôme Boateng ne digère toujours pas le dernier revers de l’ OL sur la pelouse du Stade Rennais (4-1).

La gueulante de Jérôme Boateng après Rennes

L’Olympique Lyonnais réalise encore un début de saison poussif. Après 13 journées de Ligue 1 Uber Eats, l’ OL n’occupe que la 7e place du championnat. Les hommes de Peter Bosz restent notamment sur un lourd revers sur la pelouse du Stade Rennais. Lyon s’est incliné (4-1) contre Rennes au Roazhon Park. Défenseur central lyonnais, Jérôme Boateng est revenu sur cette humiliation. Remonté, l’Allemand ne s’est toujours pas remis de ce lourd. « Nous n’avons pas joué ensemble, nous n’avons pas communiqué comme nous aurions dû. On a eu de la chance de ne perdre seulement 1-0 à la mi-temps, mais ce qu’il s’est passé ensuite est inacceptable », a déploré l’ancien Bavarois au micro de OLTV.

La promesse de Boateng aux supporters de l’ OL

Le défenseur allemand espère maintenant que l’Olympique Lyonnais saura se remettre de cette déconvenue. « Je sais qu’à la télévision, les supporters se demandaient comment c’était possible. Nous devons montrer que c’était une erreur et que nous allons faire mieux. On doit trouver les réponses pour changer les choses », a poursuivi le défenseur de 33 ans, qui s’était illustré lors de cette rencontre avec un échange verbal musclé avec son capitaine Léo Dubois. Après le Stade Rennais, l’ OL jouera encore un gros lors de sa prochaine sortie. Lyon reçoit l’Olympique de Marseille lors de la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats au Groupama Stadium. L’OM est quatrième du championnat avant de se rendre dans l’antre des Gones. Le club provençal ne pourra pas compter sur ses supporters interdits de déplacement par la LFP.