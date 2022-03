Chelsea FC : Les premiers effets des sanctions déjà ressentis

Publié par ALEXIS le 12 mars 2022 à 02:42

Chelsea FC commence à ressentir les effets des sanctions du gouvernement britannique à l’encontre du club et son propriétaire Roman Abramovitch.

Chelsea FC a des difficultés pour gérer ses activités quotidiennes

Chelsea FC est dans le dur à cause des sanctions britanniques infligées au club londonien et à son propriétaire Roman Abramovitch. Les premiers effets se ressentent déjà au niveau du fonctionnement quotidien selon le quotidien anglais The Times. Le média britannique croit savoir que la direction actuelle des Bleues se heurte à la réticence des banques sur certaines opérations du club. Et cela est un gros obstacle dans la gestion des activités quotidiennes de CFC, à en croire les révélations du média.

« La licence permet au club de poursuivre ses activités quotidiennes, mais les banques n'ont pas l'appétit pour le risque. Elles sont peu enclines à prendre des risques », indique-t-on en interne à Londres, d'après le journal d’outre-Manche. « Ils ont gelé certaines cartes de crédit d'entreprise. Cela exerce beaucoup plus de pression sur le club [...] Il est encore plus difficile de gérer nos activités quotidiennes », a expliqué la source.

Roman Abramovitch et CFC durement sanctionnés

Pour rappel, le gouvernement britannique a gelé les avoirs de Roman Abramovitch en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine, le président de la Russie, qui a envahi l’Ukraine. Le milliardaire russe avait anticipé les sanctions du Royaume-Uni et avait mis Chelsea FC en vente la semaine dernière. Mais le Premier ministre Boris Johnson a finalement suspendu la transaction et imposé des restrictions au club champion d’Europe et champion du monde.

En effet, les Blues sont aussi interdits de recruter et de prolonger les joueurs en fin de contrat. La billetterie et la boutique de Chelsea sont également fermées. Quant à Roman Abramovitch, il est interdit de voyager dans le Royaume-Uni. Cependant, Chelsea est autorisé à jouer les compétitions nationales et continentales, grâce à une licence spéciale.