OM Mercato : Avant Brest, une incroyable info tombe pour Sampaoli !

Publié par JEAN-LUC D le 13 mars 2022 à 17:19

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Jorge Sampaoli pourrait déjà faire ses valises et quitter l’OM. Il serait désormais sous pression à Marseille.

Vers un licenciement de Sampaoli à Marseille ?

Jorge Sampaoli se trouve en ce moment à Brest avec l’OM pour le match de clôture de la 28e journée de Ligue 1, ce dimanche, à 20h45. Avant cette rencontre décisive pour l’Olympique de Marseille dans la course au podium, un journaliste argentin a lâché une véritable bombe sur l’avenir de l’entraîneur des Phocéens.

En effet, via une information livrée sur son compte Twitter, un journaliste argentin a révélé que, malgré la 3e place de l’OM au classement de Ligue 1, le coach de 62 ans serait dans la ligne de mire de sa direction. Il lui serait reproché notamment ses choix fantaisistes dans ses compositions d’équipes.

Ne comprenant plus les choix de Sampaoli, Pablo Longoria et les décideurs olympiens l’auraient notamment lâché ces derniers jours. Malgré une place sur le podium et le fait que l’OM soit toujours en course en Ligue Europa Conference, Jorge Sampaoli ne serait donc plus l’homme de la situation aux yeux de la direction du club de la Canebière.

La perte de 22 points à domicile depuis le début de la saison serait aussi un indicateur de la déception de la direction marseillaise vis-à-vis de son entraîneur. Une information à moitié confirmée en France.

OM Mercato : Jorge Sampaoli mis sous pression à Marseille

En effet, le journal L’Equipe assure que Pablo Longoria aurait mis une sacrée pression à Jorge Sampaoli concernant ses choix lors des matches de l’Olympique de Marseille. Comme les supporters, le président de l’OM s’explique mal l’option de toujours garder Arkadiusz Milik de côté lors des matches.

Poussé par les fans, Longoria aurait donc enjoint Sampaoli de revoir ses plans en permettant aux meilleurs d’être sur le terrain lors des rencontres. L’attaquant polonais devrait donc être plus régulier sur le front de l’attaque avec Dimitri Payet.