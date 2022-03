PSG Mercato : Déjà deux dossiers XXL pour Leonardo cet été

Publié par Ange A. le 13 mars 2022 à 22:45

Après la nouvelle déroute du PSG en Ligue des champions, Leonardo aurait déjà fixé les priorités de Paris pour le prochain mercato.

Les deux priorités pour Leonardo cet été

Vainqueur de Bordeaux (3-0) dimanche, le Paris Saint-Germain a renoué avec la victoire après sa nouvelle désillusion européenne. Alors que le PSG doit désormais se contenter d’un nouveau sacre en championnat, la direction du club travaillerait déjà sur le prochain mercato estival. Comme le note TF1, l’une des préoccupations majeures de l’exécutif parisien demeure la prolongation du contrat de Kylian Mbappé. Malgré les spéculations autour de son départ au Real Madrid l’été prochain, les dirigeants franciliens pensent toujours pouvoir inverser la tendance. Outre cette prolongation de Mbappé, Leonardo serait attendu sur deux importants chantiers concernant le recrutement.

La source assure à travers son programme dominical « Téléfoot » que la signature de Paul Pogba est l’une des priorités de Paris. Le milieu tricolore est en fin de contrat à Manchester United et sera libre de s’engager avec le club de son choix. Samedi au sortir d’une victoire contre Tottenham, le milieu de 28 ans a assuré que son futur à United sera conditionné par le choix du futur entraîneur des Reds Devils.

Le PSG toujours sur un joli coup à l’OL

À côté du dossier Pogba, Leonardo sera attendu sur le transfert de Lucas Paqueta. La même source indique qu’une non-qualification de l’Olympique Lyonnais en Ligue des champions compromettrait l’avenir du Brésilien à l’OL. Recruté en 2020 en provenance du Milan AC, le milieu offensif est encore lié à Lyon jusqu’en 2025. Jean-Michel Aulas attendrait au moins 60 millions d’euros pour céder son international auriverde acheté à 20 millions. Pour boucler ces deux signatures au milieu, le Paris Saint-Germain auraient déjà entamé des manœuvres. Mino Raiola et Eduardo Uram, agents respectifs de Pogba et Paqueta, auraient déjà été approchés pour convaincre leurs poulains. Reste plus qu’à savoir si les négociations, voire leurs éventuelles signatures, tiendront la promesse des fleurs.