PSG Mercato : Paul Pogba lâche un énorme indice sur son futur

Publié par Ange A. le 13 mars 2022 à 07:12

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba s’est exprimé au sujet de son avenir après la victoire contre Tottenham (3-2).

Paul Pogba lève un pan de voile sur son avenir avec United

Titulaire contre Tottenham ce dimanche, Paul Pogba a participé à la victoire de Manchester United contre les Spurs. Absent lors du derby perdu contre City (4-1), Cristiano Ronaldo a permis aux Reds Devils de l’emporter face aux Spurs. Le Portugais y est allé de son triplé pour permettre aux siens de se relancer dans la course à la Ligue des champions. Si la performance de CR7 était sur toutes les lèvres à Old Trafford, l’avenir de Pogba a également été évoqué. Le milieu de terrain tricolore n’a pas prolongé son contrat avec Manchester United. De retour en 2016, le milieu de 28 ans pourrait de nouveau quitter son club formateur gratuitement. Le principal concerné a été interrogé sur son futur après la victoire de son équipe.

L’avenir de Pogba lié à l’après-Rangnick

Pour Paul Pogba, l’identité du prochain entraîneur des Reds Devils va influencer sa décision finale. Arrivé en novembre, Ralf Rangnick n’est qu’intérimaire. Le technicien allemand devrait rejoindre le staff mancunien pour désigner le successeur d’Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford. « Vous savez que par rapport au coach, il y a des choses à voir. Pas de ma part, mais moi je veux bien finir ma saison, aider l’équipe et voir ce que le futur nous dira. Si le choix du futur manager va m’influencer ? Possible aussi. On va voir », a fait savoir le champion du monde 2018 au micro de RMC Sport après le succès contre les Spurs.

En fin de contrat à United, Paul Pogba ne manque pas de prétendants pour le prochain mercato. Le Paris Saint-Germain est notamment dans les rangs pour le recruter cet été. La Juventus de Turin voudrait aussi le rapatrier dans les prochains moins. Des négociations entre Mino Raiola, son agent, et les dirigeants bianconeri ont même été évoquées ces derniers jours.