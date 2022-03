OM Mercato : Amine Harit fait une promesse inattendue à Marseille

Publié par Timothée Jean le 14 mars 2022 à 12:06

Auteur d’une prestation remarquable lors du match Brest-OM (1-4), dimanche, Amine Harit a lâché un indice inattendu sur la suite de sa carrière à Marseille.

OM Mercato : Amine Harit relance son avenir à Marseille

Recruté lors du dernier mercato estival, sous la forme d’un prêt sans option d’achat en provenance de Schalke 04, Amine Harit peine à se hisser à la hauteur des attentes placées en lui. Depuis son arrivée, l’international marocain est très peu utilisé par l’entraîneur Jorge Sampaoli et doit se contenter d’un faible temps de jeu à l’Olympique Marseille. Cependant, le milieu offensif ne boude pas son plaisir d’évoluer sous le maillot marseillais, même s’il vit une saison compliquée.

Alors qu’il passe la plupart du temps sur le banc de touche, Amine Harit a été titularisé ce dimanche en l’absence de Dimitri Payet face au Stade Brestois. Il a profité de l’occasion pour réaliser une belle performance en terre bretonne, soldée par un but à la 71e minute. Ce qui relance les spéculations sur son avenir. Le milieu offensif prêté par Schalke 04 sera-t-il finalement conservé par les dirigeants de l’ OM ? Le principal concerné a répondu à la question.

Amine Harit discutera de son avenir avec l’OM

Même s’il traverse une situation mitigée sous les ordres de Jorge Sampaoli, l’ancien joueur du FC Nantes envisage tout de même de poursuivre son aventure à l’ OM. Il a laissé entendre qu’il devrait discuter de son avenir avec ses nouveaux dirigeants en fin de saison. « L’avenir ? Franchement, je ne suis pas dans ça, je laisse ça à mon agent. Je suis sur le terrain, c'est difficile quand on ne joue pas. Là, j'ai du temps de jeu, la meilleure chose pour moi est de me concentrer sur le jeu. Ce qui se passera en fin de saison se passera en fin de saison, et on verra ce qu'il se passera. Il y aura des discussions », a-t-il indiqué au micro de Prime Video. Reste à savoir si les dirigeants de l’Olympique de Marseille auront la volonté et les moyens nécessaires pour le conserver.