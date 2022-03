RC Strasbourg Mercato : Un pilier du FC Metz se rapproche du RCSA

Publié par ALEXIS le 14 mars 2022 à 16:43

Après l'arrivée en 2020 de l'attaquant Habib Diallo, un autre joueur du FC Metz se rapproche à grands pas du RC Strasbourg.

RC Strasbourg Mercato : Thomas Delaine à un pas du RCSA

Libre à la fin de son bail au FC Metz le 30 juin 2022, Thomas Delaine pourrait rejoindre le RC Strasbourg comme son ex-coéquipier Habib Diallo l’été dernier. La rumeur du pré-mercato l’envoie en Alsace à la fin de son bail chez les Grenats. C’est précisément Alsa'Sports qui annonce la prochaine venue du défenseur de 30 ans au RCSA. « En fin de contrat avec le FC Metz, Thomas Delaine pourrait bien porter le maillot du Racing Club de Strasbourg la saison prochaine ! L’arrière gauche (également capable de jouer à droite) devrait s’engager avec le club alsacien pour la saison à venir », d'après les informations du média régional, ce lundi.

Selon la même source, le N°17 messin devrait prendre la place d’Anthony Caci (24 ans). Le défenseur central français, en fin de contrat cet été à Strasbourg, a déjà signé un accord avec Mayence en Bundesliga, pour une durée de quatre saisons, soit jusqu’en juin 2026.

Le RCSA proche d'une qualification pour la Coupe d'Europe

En course pour une place en Coupe d’Europe, le RC Strasbourg prépare déjà son mercato en vue de la saison prochaine. En s'attachant les services de Thomas Delaine, sans indemnité de transfert, l'actuel 5e de Ligue 1 frapperait un joli coup pour les prochaines saisons. Notons que l’équipe dirigée par Julien Stéphan (41 ans), en plus de mener un mercato intéressant, réalise l'une de ses meilleures saisons avec 50 buts inscrits en 28 journées disputées. Il s’agit du plus haut total depuis son titre de champion en 1979. Selon des statistiques sur le football français, les 36 équipes qui ont eu ces stats à ce stade de la compétition avaient toutes fini dans le Top 4 à la fin de la saison.