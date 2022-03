OGC Nice : Le Gym tente un gros coup en vue du match contre l'OM

Publié par ALEXIS le 15 mars 2022 à 00:15

Samedi, l’ OGC Nice a disputé une bonne partie de son match à Montpellier à 10. En vue du choc contre l’OM, le Gym tente d’annuler le carton rouge de Dante.

L' OGC Nice accroche le MHSC à 10, mais perd la 2e place

L’ OGC Nice a joué près d’une heure de jeu sans son défenseur central Dante, lors de la 28e journée de Ligue 1, contre le Montpellier HSC, au stade de la Mosson. Et pour cause, ce dernier a été exclu à la 35e minute de jeu suite à un léger accrochage sur Elye Wahi. Un carton rouge direct que Christophe Galtier et son capitaine ont contesté, estimant que l’attaquant du MHSC a usé de vice pour obtenir le penalty accordé par l’arbitre Clément Turpin. « À partir du moment où c'est un acte d'anti-jeu et non un geste défensif raté, M. Turpin considère qu'il y a faute et que c'est sanctionné d'un carton rouge. Je lui ai simplement demandé poliment de prendre le temps et de revoir l'action parce que je considère qu'il n'y a pas de geste d'anti-jeu, mais beaucoup de vice et de malice du jeune attaquant montpelliérain », avait confié l’entraîneur du Gym.

Notons que Teji Savanier s’est chargé du tir, mais il a raté la panenka tentée. Malgré son infériorité numérique, l’ OGC Nice a ainsi contraint les Montpelliérains au nul en Hérault (0-0). Mais à l’arrivée, les Niçois ont fait une mauvaise opération, car ils ont perdu la 2e place au classement au profit de l’OM, large vainqueur du Stade Brestois (1-4). Parlant du club phocéen, c'est le prochain adversaire de l'équipe azuréenne.

Le Gym veut disposer de Dante contre l'OM

En attendant la décision de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), mercredi, le Gym espère l’annulation du carton rouge direct, afin de permettre à Dante de disputer le décisif match contre l’Olympique de Marseille, dimanche (20h45) en clôture de la 29e journée de Ligue 1, au Vélodrome. Selon les informations de Nice-Matin, l’ OGC Nice « a ''monté'' un dossier pour que son capitaine puisse être disponible pour le déplacement à Marseille ». Christophe Glatier avait d'ailleurs annoncé la couleur à Montpellier à l'issue du match.

« Je trouve que ce carton rouge est très sévère. J'ai demandé à M Turpin de bien analyser toutes les images avant de faire son rapport », avait-il indiqué. Il faut dire que si l'acte d'anti-jeu est bien mentionné dans ledit rapport de l'arbitre, la demande des Aiglons devrait être rejetée.