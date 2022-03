Bâle-OM : La riposte inattendue de l’Olympique de Marseille !

Publié par Timothée Jean le 15 mars 2022 à 18:15

L’ambiance est tendue avant le choc FC Bâle-OM. La direction de l’Olympique de Marseille vient de publier un communiqué cinglant à l’encontre du club suisse.

Bâle-OM : Marseille dénonce des informations contradictoires

Un gros imbroglio autour du match FC Bâle-OM, comptant pour les huitièmes de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Craignant de nouveaux débordements entre les supporters des deux équipes, la police cantonale a décidé de fermer le parcage visiteur pour ce choc. Une décision contestée par les dirigeants de l’Olympique de Marseille qui ont entamé des démarches auprès de l’UEFA afin d’obtenir gain de cause.

Alors que les discussions se poursuivent entre les différentes parties, la direction du FC Bâle a récemment confirmé la fermeture parcage visiteurs, tout en annonçant l'ouverture d'un secteur du stade dédié aux supporters de l' OM. Une parade qui n’est pas du goût des dirigeants marseillais. La direction de l’Olympique de Marseille a réagi via un communiqué et dénonce des manœuvres subversives du FC Bâle. « L’Olympique de Marseille dénonce les informations contradictoires du FC Bâle concernant l’accueil de ses supporters, à l’occasion du match retour d’UEFA Europa Conference League, jeudi prochain en Suisse. En publiant hier après-midi sur son site internet de nouvelles modalités de billetterie réservées aux supporters marseillais, tout en leur refusant l’accès au parcage visiteurs, pourtant prévu lors des réunions préparatoires, le FC Bâle a créé un contexte d’organisation, illisible, unique et dangereux. »

L’OM insiste sur l’ouverture du parcage visiteurs

Cette décision du FC Bâle d’ouvrir un secteur de son stade aux supporters de l’ OM ne rassure pas les dirigeants marseillais. Car les 1500 supporters phocéens attendus pour ce match décisif pourraient être mélangés avec leurs homologues suisses. Raison pour laquelle le club phocéen insiste : « Le parcage visiteurs reste la meilleure option pour garantir la sécurité de nos supporters, comme cela est prévu pour n’importe quel déplacement et dans n’importe quel stade d’Europe. » En attendant un éclaircissement de la situation, l’ OM demande « une énième fois, au FC Bâle d’échanger avec la police bâloise et de revoir sa position » afin d’offrir les meilleures conditions d’accueil aux supporters marseillais.