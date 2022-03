Bâle-OM : Une incroyable nouvelle tombe à Marseille avant le choc

Publié par Timothée Jean le 15 mars 2022 à 02:15

À l’approche du match retour contre le FC Bâle en League Conference, l’ OM vient de recevoir une bonne nouvelle. Le club pourra compter sur le soutien de son public.

Bâle-OM : Le parcage visiteurs finalement ouvert

L'Olympique de Marseille tient son destin européen en main. Victorieux 2-1 lors du match aller, l’ OM devra terminer le travaille en Suisse, jeudi soir (18h45) face au FC Bâle afin valider sa qualification pour les 1/4 de finale de la League Conference. Une compétition inédite que le club phocéen ne prend pas à la légère. Et pour ce match retour, le parcage visiteur sera finalement ouvert à la grande joie des supporters marseillais.

Car si les autorités suisses avaient interdit les fans marseillais à Bâle, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont entamé des démarches pour faire lever ces restrictions. Ils ont visiblement eu gain de cause, puisque le FC Bâle, via son site officiel, a autorisé la venue des supporters marseillais, tout en indiquant que le parcage visiteur serait finalement ouvert pour cette rencontre. « Malgré la fermeture du parc visiteur par la police cantonale de Bâle-Ville, le FC Bâle se réjouit d'autoriser la venue des supporters marseillais dans les secteurs B3 à B5. Le port d'insignes aux couleurs de l’OM sera possible dans ces secteurs », précise le communiqué.

Le FC Bâle s’oppose aux décisions des pouvoirs publics

Rappelons que la police cantonale de Bâle avait décidé de fermer le parcage visiteurs pour ce choc Bâle-OM en League Conference. Les autorités helvètes évoquaient une question de sécurité autour du match retour. En effet, des affrontement avaient eu lieu en marge du match aller entre les supporters des deux équipes, sans incident notable. Les autorités suisses avaient alors pris ces mesures restrictives afin d’éviter d’éventuels débordements. En décidant d’ouvrir le parcage visiteurs réservé à l’OM pour ce match retour, la direction du FC Bâle s’oppose donc aux décisions des pouvoirs publics. Reste désormais à savoir quelle sera la réaction des autorités locales.