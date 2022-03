OM : Marseille pousse pour ses supporters interdits à Bâle

Publié par ALEXIS le 12 mars 2022 à 11:53

Les supporters de l’ OM sont interdits à Bâle, lors du match retour de Ligue Europa Conférence. Les Phocéens tentent de lever cette interdiction.

OM : Le parcage visiteurs fermé dans l'enceinte du FC Bâle

La police cantonale de Bâle a décidé de la fermeture du pacage visiteurs, réservé à l’OM, lors du match retour de 8es de finale de la Ligue Europa Conférence. Les autorités helvètes évoquent une question de sécurité autour du match retour. En effet, il y avait eu quelques échauffourées, sans incident notable, entre les ultras du FC Bâle et des supporters olympiens aux abords du Vélodrome, lors du match aller, jeudi soir.

Les Phocéens seront ainsi privés de leur public au stade Joggeli (Parc Saint-Jacques) lors du match décisif pour la qualification en quarts de finale de la coupe d’Europe. Une décision contestée, naturellement, par la direction de l’Olympique de Marseille, montée au créneau. À noter que près de 1500 supporters marseillais étaient inscrits pour le déplacement sur le terrain des Bebbi.

L'Olympique de Marseille a saisi l'UEFA pour une médiation

Selon Jacques Cardoze, directeur de la communication du club provençal, une demande de médiation avait été faite auprès de l'UEFA, afin de permettre au public au stade Vélodrome de se déplacer à Bâle, le jeudi 17 mars prochain (18h45). « On pense pouvoir offrir à la police locale toutes les garanties quant à l'accompagnement de nos supporters. On l'a encore montré à Bakou, le 24 février dernier, avec un déplacement loin et sans encombre », a fait savoir le responsable de l’ OM dans L’Équipe.

Les Phocéens peuvent donc espérer faire le voyage en Suisse pour jouer leur rôle si précieux de 12e homme. Rappelons que l’équipe de Jorge Sampaoli a pris une option pour la qualification, grâce à sa victoire (2-1) à l’aller au Vélodrome, jeudi. Un doublé du buteur Arkadiusz Milik qui donne une avance à l’ OM avant le décisif match retour.