PSG Mercato : Paratici, Antonio Conte répond cash au Paris SG

A la recherche d’un nouveau directeur sportif pour remplacer Leonardo, le PSG viserait Fabio Paratici. Antonio Conte, coach de Tottenham, a évoqué le sujet.

Fabio Paratici, le directeur sportif parfait pour le Paris SG ?

D’après les informations du quotidien espagnol AS, le retour de Leonardo au Paris Saint-Germain pourrait s’arrêter au terme de cette saison. Après une nouvelle désillusion européenne, le club de la capitale envisagerait de nommer un nouveau directeur sportif.

« Il est fort probable que Leonardo ne soit plus le directeur sportif du club à la fin de cette saison. Al-Khelaïfi n’est pas satisfait de la performance de plusieurs de ses recrues et les énormes investissements de l’été dernier n’ont pas servi à briser le mauvais sort du club en Ligue des Champions. L’issue de l’affaire Mbappé est un autre des éléments qui jouent contre Leonardo », explique le journal madrilène.

Pour remplacer le dirigeant brésilien, le président parisien penserait à Fabio Paratici, directeur général du football de Tottenham depuis juin 2021. Même si le Qatar aimerait voir débarquer Arsène Wenger pour travailler avec Zinedine Zidane, pressenti sur le banc à la place de Mauricio Pochettino.

« L’émir du Qatar cherche depuis quelque temps une alternative et Fabio Paratici fait partie des premiers noms de sa liste. L’Italien est un profil que le patron des Parisiens affectionne beaucoup, et il a déjà eu des contacts avec lui ces derniers mois. L’ancien joueur de la Juventus vient pourtant de démarrer un projet passionnant à Tottenham avec Antonio Conte et le faire partir si tôt ne serait pas facile », précise le média ibérique.

Le tabloïd britannique The Athletic ajoute même que le Paris SG n’aurait pas du tout contacté Paratici ces derniers jours. Quoiqu’il en soit, le technicien italien n’est pas sur le point de quitter le club londonien comme l’assure d’ailleurs son plus proche collaborateur, Antonio Conte.

PSG Mercato : Paratici loin de vouloir quitter Tottenham ?

De passage en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur de Tottenham a été interrogé sur la rumeur envoyant son directeur du football au Paris Saint-Germain à l’issue de la saison en cours. Quoiqu’évasif, Antonio Conte a avoué que Fabio Paratici nourrit d’énormes ambitions pour les Spurs et qu’il compte bien se donner le temps de les réaliser.

« Honnêtement, cette question est une question pour lui, pas pour moi. Je ne peux pas parler pour une autre personne, je ne connais pas les pensées d'une autre personne. Cela pourrait être irrespectueux de parler d'une autre personne. Nous parlons de quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans à la Juventus et qui a très bien travaillé et veut très bien travailler pour Tottenham », a déclaré l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra dans des propos rapportés par BBC Football.

Le Paris SG sait donc à quoi s’attendre dans ce dossier.