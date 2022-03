PSG Mercato : Succession Leonardo, terrible nouvelle pour le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 14 mars 2022 à 21:06

Après le nouvel échec du PSG en Ligue des Champions, Leonardo est désormais sur la sellette. Mais sa succession est mal engagée dans la capitale.

Leonardo et le PSG, c’est bientôt fini !

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un autre été des plus mouvementés. Si plusieurs jours sont annoncés sur le départ, certains changements majeurs sont également attendus au niveau de la direction du club de la capitale. Le journal AS révèle ainsi que les propriétaires qataris des Rouge et Bleu seraient à la recherche d’un nouveau directeur sportif pour remplacer Leonardo à l’issue de la saison.

« Il est fort probable que Leonardo ne soit plus le directeur sportif du club à la fin de cette saison. Al-Khelaïfi n’est pas satisfait de la performance de plusieurs de ses recrues et les énormes investissements de l’été dernier n’ont pas servi à briser le mauvais sort du club en Ligue des Champions. L’issue de l’affaire Mbappé est un autre des éléments qui jouent contre Leonardo », explique le média espagnol.

Pour occuper la place que le Brésilien de 52 ans devrait libérer, la haute direction parisienne pense à Arsène Wenger en priorité pour venir former éventuellement un duo d’enfer avec Zinedine Zidane, pressenti pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc. Conscient que la piste de l’actuel directeur du développement du football mondial à la FIFA, Nasser Al-Khelaïfi songerait également à Fabio Paratici, directeur général du football du club londonien de Tottenham Hotspur. Mais l’affaire ne s’annonce pas facile pour le Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Fabio Paratici recale le Paris SG

D’après le quotidien madrilène, « l’Émir du Qatar cherche depuis quelque temps une alternative et Fabio Paratici fait partie des premiers noms de sa liste. L’Italien est un profil que le patron des Parisiens affectionne beaucoup, et il a déjà eu des contacts avec lui ces derniers mois. L’ancien joueur de la Juventus vient pourtant de démarrer un projet passionnant à Tottenham avec Antonio Conte et le faire partir si tôt ne serait pas facile. »

Et ce lundi soir, le média britannique The Athletic assure qu’il n’y a eu aucun contact récemment entre le président du Paris Saint-Germain et le directeur du football de Tottenham. « Fabio Paratici devrait RESTER à Tottenham malgré l’intérêt annoncé du PSG en cas de départ de Leonardo. Sondé plusieurs fois par le passé, l’Italien est pleinement engagé à Tottenham et n’a pas reçu d’approche directe de Paris récemment », a expliqué le journaliste David Ornstein.

Nommé en juin 2021, le lauréat du Globe Soccer Awards en janvier 2019, dans la catégorie « meilleur directeur sportif », ne compte pas quitter Londres, où il est ravi de sa collaboration avec l’entraîneur Antonio Conte et le président Daniel Levy. Le PSG va donc devoir se tourner vers d’autres pistes dans la recherche de son futur directeur sportif.