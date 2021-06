PSG Mercato : Succession Leonardo, Paratici répond au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 04 juin 2021 à 20:30

Fatiguées de la mauvaise ambiance entre Leonardo et Mauricio Pochettino, les hautes autorités du PSG ont contacté le directeur sportif de la Juventus Turin, Fabio Paratici, pour lui proposer le même poste à Paris. Le dirigeant italien a été interrogé sur le sujet.

Mercato PSG : Fabio Paratici ouvre grand les bras

D’après les informations relayées ce vendredi par le quotidien AS, le Qatar n'est pas satisfait du travail de Leonardo et envisage de mettre un terme à ses fonctions. Toujours selon la même source espagnole, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont contacté Fabio Paratici ces derniers jours pour lui proposer le poste de directeur sportif. Après dix années passées à la Juventus Turin, le dirigeant italien a décidé de changer d’air, mais ne compte pas observer une saison sabbatique.

« Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler des autres clubs aujourd'hui... c'est mon adieu à la Juventus aujourd'hui. Ma famille espère que je trouverai un travail rapidement. Aller à la Juventus est une bénédiction déguisée. Les gars d'Amazon qui sont avec nous depuis un an porteront avec eux un bagage intransmissible », a déclaré Fabio Paratici lors de sa conférence de presse d'adieu avant d’ajouter : « passer à la Juventus te fait grandir en tout, et ce que j'ai appris, j'essaierai de le transmettre, mais aussi de l'élargir en apprenant d'autres nouvelles choses, ce qui, je l'espère, se produira dans d'autres contextes dans lesquels je me mesurerai. »

Des propos qui laissent clairement la porte ouverte pour une nouvelle aventure. Au PSG ? Pas forcément.

Mercato PSG : Fabio Paratici vers Tottenham ?

En effet, Sky Sport révèle qu’après avoir licencié José Mourinho en avril dernier, Tottenham aimerait recomposer le tandem Antonio Conte - Fabio Paratici. Ces deux pointures du foot ont travaillé ensemble pendant trois ans à la Juventus Turin. Libres après leurs récents départs de l’Inter Milan pour l'entraîneur et de la Juve pour le directeur sportif, les deux Italiens ne manquent pas de courtisans. Mais la priorité de Paratici serait de rejoindre le club anglais si Daniel Levy venait effectivement à convaincre Antonio Conte d'occuper le poste d’entraîneur.

Le PSG va donc devoir se montrer convaincant dans cette affaire.