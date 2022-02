PSG Mercato : Leonardo s’en va, son successeur identifié par le Qatar

Publié par JEAN-LUC D le 05 février 2022 à 13:25

Revenu en 2019, Leonardo pourrait être poussé vers la sortie en fin de saison. Le PSG aurait déjà identifié son futur directeur sportif.

Leonardo a perdu la confiance de l’Émir du Qatar

Vendredi, Foot Mercato a rappelé que Zinedine Zidane n’écarte plus vraiment la possibilité de débarquer sur le banc du Paris Saint-Germain en cas de départ de Mauricio Pochettino. Le portail francilien précise toutefois que l’ancien coach du Real Madrid n’envisage pas de travailler avec l’actuel directeur sportif, Leonardo, s’il venait à trouver un accord avec le Qatar pour succéder à Pochettino.

Zizou aimerait voir arriver à la tête de la direction sportive parisienne, Arsène Wenger, qui officie désormais à la FIFA. Le journal espagnol Todo Fichajes confirme cette info et ajoute quel’Émir du Qatar en personne se pose des questions sur l’avenir du dirigeant brésilien. Des discussions seraient même déjà en cours à Doha en vue de la succession de Leonardo. Aux dernières nouvelles, un nom serait de plus en plus évoqué dans les arcanes du club de la capitale.

PSG Mercato : Fabio Paratici à la place de Leonardo ?

Si le nom d’Arsène Wenger revient avec insistance, la presse anglaise révèle ce samedi que le Paris Saint-Germain pourrait finalement faire un tout autre choix pour la succession de Leonardo. En effet, The Express rapporte que les propriétaires qatariens du club de la capitale seraient très intéressés par le profil de Fabio Paratici.

Nommé en qualité de directeur du football de Tottenham Hotspur le 12 juin 2021, l’ancien directeur sportif de la Juventus Turin ne parvient pas à imposer sa vision à Londres et pourrait être appelé à trouver un autre point de chute l’été prochain. Son profil de dirigeant capable de s’occuper du marketing comme du mercato, ainsi que de la communication, séduit du côté de Doha, qui verrait en lui le parfait remplaçant à Leonardo.

