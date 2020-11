PSG Mercato : Un gros chamboulement en interne à prévoir

Publié le 17 novembre 2020 à 18:45

Il n'y a pas que sur le terrain que le PSG travaille au mercato. Alors que les rumeurs autour de la venue de Sergio Ramos et du départ de Kylian Mbappé vont bon train, une petite révolution serait en préparation en interne dans le club parisien et pourrait impliquer un départ qui va faire beaucoup parler.

Le PSG prépare sa révolution interne

Les dirigeants du PSG semblent avoir décidé de prendre le taureau par les cornes. L'état-major des champions de France, du côté de Doha, serait usé par de nombreux disfonctionnements en interne et souhaiteraient que les choses changent radicalement. Leur premier courroux est la gestion du mercato estival. Au Qatar, on a très peu goûté au départ de Thiago Silva. L'emblématique défenseur brésilien est parti libre cet été pour Chelsea, sans avoir trouvé d'accord de prolongation au PSG. Un véritable regret de ne pas voir "O Monstro" terminer sa carrière au Parc des Princes a jailli, qui est venu s'ajouter au triste départ d'Edinson Cavani, dont l'aventure s'est finie en eau de boudin à Paris. Le fait qu'aucun grand nom ne soit venu combler ces vides a ajouté la colère aux regrets.

Au-delà de noms ronflants, ce sont les limites pointées par le mercato de Leonardo qui fâchent. Tout comme une partie des joueurs et l'entraîneur Thomas Tuchel, Doha estime que l'effectif n'a pas été correctement renforcé, notamment après les départs de Thomas Meunier, Edinson Cavani, Thiago Silva et après la grave blessure de Juan Bernat à quelques jours de la clôture du marché des transferts. Les tensions ayant découlé de ce mauvais mercato entre Thomas Tuchel et Leonardo ont paru légitime à l'état-major parisien, qui tient l'entraîneur allemand en grande estime. Le propriétaire du PSG, l'émir al-Thani, ainsi que le président Nasser al-Khelaïfi, devraient réaffirmer leur confiance au techncien parisien jusqu'au moins la fin de son contrat, en juin 2021.

Des remplaçants à Leonardo sondés

L'état-major parisien commencerait donc à se demander si le problème ne vient pas plutôt de Leonardo et commencerait à se renseigner ailleurs dans l'optique d'un éventuel remplacement. Deux directeurs sportifs pourraient prendre part à cette petite révolution. Le PSG s'est dans un premier temps tourné vers Giovanni Sartori, en poste à l'Atalanta Bergame, comme l'avait révélé La Gazzetta dello Sport. Une offre déclinée par le directeur sportif de 63 ans en fin de contrat du côté de la Lombardie. Selon un autre média italien, Radio Radio, c'est Fabio Paratici, de la Juventus, qui serait sur le départ dès janvier, en raison d'une restructuration en interne dans le club turinois. Le PSG serait sur le coup, tout comme l'AS Roma. Fabio Paratici, ancien joueur de 48 ans, avait fait ses gammes à la Sampdoria au côté de Giuseppe Marotta, qu'il avait suivi à la Juventus en 2010. Si le PSG optait pour cette option dès janvier, Paratici pourrait avoir la main sur le mercato hivernal.













Par Matthieu