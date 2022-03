ASSE Mercato : Cabella déclare sa flamme à Saint-Etienne !

Publié par ALEXIS le 16 mars 2022 à 09:50

Libre depuis la résiliation de son contrat en Russie, Rémy Cabella est envoyé à l’ ASSE. Pour L’Équipe, il a répondu à la rumeur sur son retour à Sainté.

ASSE : Cabella ne viendra pas mais...

Rémy Cabella est désormais libre de signer avec le club de son choix. L'attaquant français a rompu il y a peu son contrat à l’amiable avec le FC Krasnodar, club où l’ ASSE l’avait cédé en juillet 2019 pour 12 M€. En conflit interne avec l'entité russe, l'ancien Vert avait finalement profité du mercato exceptionnel créé par la FIFA pour s'offrir un nouveau point de chute en Europe. Dans le même temps, le nom du milieu offensif circule avec insistance autour du Forez notamment après les révélations du média grec Sport Time. En difficulté en Ligue 1 et menacé de relégation en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne se présentait alors comme un candidat sérieux pour récupérer le joueur de 32 ans.

Mais Rémy Cabella ne devrait finalement pas renforcer cette saison l’équipe de Pascal Dupraz. Il a démenti la rumeur qui circule sur son retour dans la Loire. " Ce n’est pas le moment pour qu’on se retrouve, ni pour le club ni pour moi. L’ ASSE est engagée dans l’opération maintien, il y a un groupe formé, des objectifs en tête, ils sont lancés dans leur truc et moi, je dois encore bosser pour revenir ", a-t-il répondu.

Néanmoins, l'ancien attaquant du MHSC n'a pas manqué de rappeler son amour pour Saint-Etienne, affirmant qu'il serait prêt à débarquer même pour 3 mois en cas de besoin. " Le seul club où j'accepterais de signer pour trois mois, ce serait Sainté. S'il était vraiment dans le dur, j'irais en courant et je jouerais même pour rien ", a déclaré Cabella avant d'enchaîner, " l'idée, ce serait plutôt d'arriver dès maintenant dans un club et d'enchaîner derrière sur mon contrat ".

L'ancien Vert a des touches à l'étranger

Le milieu offensif de 32 ans a même dévoilé sa destination privilégiée. " J’avais des propositions au Qatar ou en Arabie saoudite, mais j’ai préféré dire non, comme avec les États-Unis. Je préfère rester en Europe, gagner un peu moins d’argent, mais privilégier encore le projet sportif ", a-t-il indiqué. Plus précisément, l’ancien N°10 de l’ ASSE pense à l’Olympiakos Le Pirée en Grèce.

" L’Olympiakos ? C’est un beau club qui joue le titre et se bat pour être en Ligue des champions chaque année. En plus, il y a Yann M’vila là-bas ! Je suis très proche de lui, je me suis régalé avec lui à Sainté. J’ai de très bons échos. C’est un club qui m’intéresse, mais j’ai d’autres propositions à côté. Je vais me décider dans les prochains jours ", a-t-il annoncé.

Notons que Rémy Cabella était présent à Geoffroy-Guichard, lors de la victoire des Verts sur le FC Metz (1-0) en Ligue 1 il y a deux semaines.