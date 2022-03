Arsenal : Arteta et Klopp font monter la sauce avant le choc

Publié par Thomas G. le 16 mars 2022 à 10:05

Arsenal et Liverpool vont s’affronter dans un choc décisif ce soir à l’Emirates Stadium, les deux clubs veulent plus qu’un match nul.

L’heure du grand soir pour Arsenal ?

Arsenal et Liverpool s'opposent ce soir à 21h15, dans un match qui sera très important dans le classement final de Premier League. L'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, a déclaré cette semaine ne pas prêter attention au classement et à la course au Top 4 : « Je ne pense pas à ça, je pense à aujourd’hui, à demain. À travailler pour avoir l’opportunité de regarder en haut du classement. Je regarde le chemin devant, je ne me regarde pas dans le miroir. »

Ce match est avant tout un duel entre les deux équipes en forme du championnat, deux formations qui ont pris le plus de points sur les 10 dernières rencontres. L’entraîneur espagnol s'est d'ailleurs exprimé sur son futur adversaire, Liverpool :

« On affronte une équipe qui domine tous les aspects du jeu. Face à ça, il faut être la meilleure version de soi-même. »

Ce match est un test pour Arsenal, les Gunners vont savoir s’ils ont le niveau pour concurrencer le haut du tableau. Digne d'une finale avant l'heure, cette opposition pourrait s'avérer déterminante pour la qualification en Ligue des Champions.

Liverpool peut rejoindre Manchester City

De l’autre côté, la motivation sera aussi décuplée, les hommes de Jürgen Klopp ont l’occasion en cas de victoire de revenir à 1 point du leader Manchester City. Une occasion inespérée pour les Reds qui étaient à 12 points des Skyblues en décembre.

L’entraîneur allemand s’est lui aussi exprimé sur le niveau affiché par Arsenal ces dernières semaines, louant la profondeur de l'équipe londonienne : « Arsenal a une idée claire de la manière dont ils veulent jouer. C’est un effectif jeune, plein de talent, plein de joie... Ils ont un attaquant expérimenté avec Lacazette et trois jeunes joueurs électriques derrière. » Jürgen Klopp reconnaît que ce sera un match difficile, il a d’ailleurs eu un mot pour Mikel Arteta : « Mikel réalise un travail incroyable. On va avoir besoin d’être prêt. »

Le match entre les Gunners et les Reds est lancé, malheur aux vaincus.