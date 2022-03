Mercato PSG : Neymar proposé au FC Barça, que de fake news

Publié par Gary SLM le 17 mars 2022 à 08:55

L’actu mercato du PSG est déjà riche avec l’entrechoquement de news sur l’avenir de Neymar, Kylian Mbappé et de Lionel Messi.

Mercato PSG : Le projet n’a pas changé

Le PSG a arraché Neymar au FC Barcelone contre 222 millions d’euros le 3 aout 2017. L’idée pour les dirigeants qataris était à cette époque de donner du standing à leur équipe pour aussi la pousser vers une victoire en Ligue des champions. La venue du brésilien au principal club de foot de Paris a porté ses fruits puisque le championnat Ligue 1 a vu ses droits télé prendre de la valeur.

Le Paris Saint-Germain ne s’était pas arrêté au seul transfert de Neymar, Kylian Mbappé avait quitté l’As Monaco pour le Paris SG le même été contre 180 millions d’euros. Ces deux transferts, qui ont fait du mercato estival de l’été 2017 le plus mouvementé du football français, attirent de plus en plus de regards sur le football français. Cette montée en puissance de la Ligue 1 est aujourd’hui menacée puisqu’elle n’est en réalité soutenue que par le seul PSG à travers ses stars. Mais aujourd'hui, Paris est en difficulté.

L’ambitieux projet annoncé à l’As Monaco n’a pas duré et l’Olympique Lyonnais et l’OM ne font rien pour aider Paris à rehausser le niveau du championnat. Les joueurs enthousiastes au moment de rejoindre l'équipe parisienne se posent aujourd'hui beaucoup de questions sur leur avenir bien que le projet du club parisien n’ait pas changé. Mais liés au club par des contrats plus ou moins longs, ils égaieront encore les supporters du Parc des Princes quelques années, à l’exception peut-être de Kylian Mbappé.

Le vrai dossier mercato au PSG, c’est Kylian Mbappé

Malgré des résultats en dessous des investissements, QSI garde le cap comme le montre la prolongation du contrat de Neymar. Le buteur brésilien est sous contrat jusqu’en juin 2025, avec une année de plus en option. Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas lorsqu’il faut signer des chèques pour renforcer son équipe. Dans le cas du joueur français Kylian Mbappé dont l’avenir est incertain, Doha est prêt à un nouveau sacrifice qui ne manquera pas de choquer.

Le club s’était offert l’ attaquant argentin Lionel Messi l’été dernier, espérant se servir de sa présence sous les couleurs de son maillot pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son bail. Confiant, Nasser Al-Khelaïfi avait lancé à l’arrivée de Messi « Kylian Mbappé n’a plus de raison de partir du PSG ». Ce propos répondait à la rumeur disant que l’attaquant tricolore conditionnait la poursuite de sa carrière à la venue de grands joueurs au club. Qui plus grand que Léo Messi pouvait signer avec le Paris Saint-Germain quand Cristiano Ronaldo avait déjà acté son retour à Manchester United ?

Kylian Mbappé, bientôt en fin de contrat et déjà libre de signer avec le club de son choix, est le dossier chaud du moment. Que dire, le seul dossier chaud du Paris SG. Les dirigeants parisiens cherchent toujours à le retenir, mais de nombreux facteurs jouent désormais contre eux en ce moment. La nouvelle défaite du club en Champions Ligue et le manque d’efficacité du jeu proposé par l’équipe pousse le prodige bondynois à vouloir explorer d’autres cieux. Le Real Madrid s’était déjà engouffré dans la brèche. Florentino Perez est désormais prêt à arriver à ses fins au prix d’un sacrifice financier énorme. Le président madrilène serait prêt à s’aligner sur l’offre financière des dirigeants du PSG au joueur. Considéré comme un des 3 clubs capables de faire gagner la Ligue des champions au buteur, et même le Ballon d’Or, le Real Madrid est une sérieuse menace pour les dirigeants parisiens.

Mercato PSG : Pour Mbappé, c'est la lutte jusqu'à la dernière seconde

Pour autant, l’équipe parisienne n’a pas dit son dernier mot et il en sera ainsi jusqu’à l’officialisation de la signature d’un contrat du joueur offensif. En ce qui concerne les rumeurs d’un retour de Lionel Messi au FC Barcelone, elle est à prendre avec des pincettes. Le Barça, malgré son énorme contrat signé avec la plate-forme de musique Spotify pour le naming du Camp Nou, ne peut lui garantir les énormes revenus qu’il engrange au Paris Saint-Germain. Si son rival Cristiano Ronaldo est à la lutte pour le podium du meilleur buteur de Premier League avec Mohamed Salah, Diogo Jota et Sadio Mané, signe d’un transfert réussi, Messi n’est lui pas au même niveau de performance que l’attaquant de Manchester United.

Lionel Messi est donc loin d’être en position de force pour choisir aux conditions qu’il veut le club qu’il veut. Avec les rumeurs qui ont circulé sur l’influence parfois négative qu’il avait sur l’équipe Blaugrana, pas sûr que Xavi accepte de prendre le risque d’attirer dans le vestiaire du Barça un homme capable de discuter ses choix. Même si le retour de Xavi chez les Blaugranas peut effectivement tenter Messi, ce dernier ne voudra surement pas quitter Paris sur la plus mauvaise note de sa carrière. Poursuivi par l’idée selon laquelle il ne peut réussir qu’au Barça où tous les joueurs jouent pour lui, l’attaquant argentin a certainement à cœur de prouver le contraire.

Mercato PSG : Neymar poussé ver le Barça, le gros Fake new !

De toutes les informations qui circulent, une est particulièrement fausse. Le Paris Saint-Germain pousserait Neymar dans les bras du FC Barcelone à cause de ses mauvaises performances. En réalité, le PSG ne peut pas et ne veut pas se séparer de Neymar qui reste un élément moteur au niveau du merchandising. Le brésilien rapporte au club au niveau de l’image même quand il n’est pas au top sportivement. Dans cette période de grands doutes sur la présence de Mbappé au Paris SG, se débarrasser de Neymar serait un coup de folie qui ruinerait complètement le projet qatarien.