ASSE : Le Top 10 des plus gros salaires des Verts dévoilé

Publié le 19 mars 2021 à 11:30

En Ligue 1, l' ASSE n’est pas dans le top 5 des clubs dont les joueurs ont des salaires exorbitants. Mais au sein du club ligérien, il y a des joueurs qui touchent plus du double du salaire de certains de leurs coéquipiers. Le journaliste de L'Équipe, Bernard Lions a révélé les dix plus gros salaires au sein de l’équipe de Claude Puel.

ASSE : Échec de la réduction de la masse

Nommé manager général de l’ ASSE, Claude Puel a initié une opération dégraissage qui concernait en priorité les joueurs aux gros salaires. Mais l’opération réduction de la masse salariale n’a pas été une réussite, car certains joueurs se sont accrochés à leur contrat, refusant ainsi d’aller voir ailleurs. Le coach de Stéphanois avait finalement laissé filer Loïs Diony au Angers SCO et Yann M’Vila à l’Olympiakos, lors du mercato d’été 2020. N’ayant pas pu les transférer, l’AS Saint-Étienne a fait l’économie de leur gros salaire. Inscrit sur la liste des départs du Forez l’été dernier, Stéphane Ruffier est finalement parti en janvier 2020. Son contrat de six mois restant a été résilié pour ‘’faute grave’’. Le salaire du gardien de but était estimé à 2,16 M€. Yann M’Vila, lui émargeait à 210 000 € mensuel, soit 2,5 M€ par an. Quant à Loïs Diony, il percevait un montant estimé à 1,1 M€ annuel.

Concernant toujours les joueurs aux gros salaires qui ont refusé de quitter l’ ASSE ou n’ont pas eu meilleure proposition, il y a Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz et Harold Moukoudi. Finalement, Claude Puel s'est débarrassé de joueurs qui ne pèsent pas lourd, sous la forme de prêt : Jean-Philippe Krasso (Le Mans FC), Lamine Ghezali (SC Lyon), Alexandros Katranis (Hatayspor), Assane Dioussé (Ankaragücü) et Sergi Palencia (CD Leganès). En revanche, le club ligérien a recruté Pape Abou Cissé et Anthony Modeste en janvier. Le premier coûterait 675 000 € à Sainté, pour ses 5 mois de contrat d'après L'Équipe.

Khazri et Boudebouz, les mieux payés

L'attaquant tunisien, le milieu offensif algérien et le défenseur camerounais sont naturellement dans le Top 5 des mieux payés chez les Stéphanois. Selon le classement estimatif du journal sportif, Wahbi Khazri arrive en tête avec 290 € par mois. Il est suivi de Boudebouz (200 000 €) et la recrue hivernale Anthony Modeste (190 000 €). Le capitaine de l' ASSE Mathieu Debuchy, Harold Moukoudi et Timothée Kolodziejczak suivent respectivement, avec 130 000 € et 120 000 € et 110 000 € comme salaire mensuel. Denis Bouanga et Gabriel Silva gagnent 90 000 € chacun, soit un peu plus que Miguel Trauco (85 000 €) et la recrue estivale Adil Aouchiche (80 000 €).













Par ALEXIS