OL Mercato : Un buteur lyonnais ciblé pour la succession de CR7

Publié par Ange A. le 18 mars 2022 à 09:35

Éliminé de la Ligue des champions, Manchester United pourrait recruter à l’ OL cet été en cas de départ de Cristiano Ronaldo.

Un attaquant de l’ OL ciblé par Manchester United

À un an de la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé alimente déjà des rumeurs. Le Daily Mail révélait notamment que l’attaquant de l’ OL était sur les tablettes de Manchester United. Une tendance encore confirmée ces dernières heures par Foot Mercato. Le site spécialisé annonçait même des scouts des Reds Devils pour le match de Lyon contre Porto ce jeudi (1-1). Ces recruteurs devraient ramener de bonnes nouvelles à Old Trafford. L’attaquant lyonnais a été buteur lors de la qualification des Gones contre Porto (2-1 score cumulé). La source anglaise indiquait que le club anglais était prêt à miser 30 millions d’euros pour boucler le transfert de Dembélé cet été. L’avant-centre compte 11 buts et 3 passes décisives en 23 matchs cette saison.

Déjà la fin pour Cristiano Ronaldo à United ?

Courtisan de Moussa Dembélé, Manchester United devrait vivre un nouvel été agité. De retour à Manchester l’été dernier, Cristiano Ronaldo serait déjà frustré. À tel point que le Portugais aurait demandé à Jorge Mendes, son célèbre agent, de lui trouver un nouveau point de chute cet été, à un an de l’expiration de son contrat. Le quintuple Ballon d’Or serait notamment déçu de la récente élimination des Reds Devils en Ligue des champions par l’Atlético Madrid. S’il réalise une belle saison d’un point de vue personnel avec ses 18 réalisations et 3 passes décisives, CR7 entend prendre la porte une fois cette campagne 2021-2022 terminée. Pour la première fois depuis 12 ans, le Lusitanien va finir une saison sans la moindre récompense collective.

Outre Cristiano Ronaldo, d’autres départs en attaque sont annoncés chez les Reds Devils cet été. En fin de contrat, Jesse Lingard et Edinson Cavani sont partants. Marcus Rashford et Anthony Martial, actuellement en prêt à Séville, nourrissent également des envies de départ. Raison pour laquelle il urge pour la direction mancunien de préparer cette vague de départs.