OM-OGC Nice : La tension monte avant le choc de dimanche

Publié par Thomas G. le 18 mars 2022 à 16:05

L' OGC Nice et l'Olympique de Marseille s'affrontent ce dimanche pour le choc de la 29e journée de Ligue 1, ce duel capital sera sous haute tension.

OGC Nice : Un choc capital face à Marseille

À deux jours du match, 64 000 billets ont déjà été vendus, le Vélodrome sera très probablement à guichets fermés pour la réception de l'OGC Nice dimanche. C’est un match entre le deuxième et le troisième de Ligue 1, les deux clubs ont le même nombre de points (50). Le résultat de la rencontre sera donc décisif pour la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, car derrière les poursuivants reviennent vite. Le Stade Rennais et Strasbourg menacent les Olympiens et les Aiglons tandis que Lyon n’a pas dit son dernier mot dans cette lutte. Malheur aux vaincus dimanche, car les deux clubs chercheront plus qu’un simple match nul.

À 10 journées de la fin du championnat. La fraîcheur sera du côté des Aiglons qui n’ont pas joué cette semaine contrairement aux Phocéens qui sont allés gagner à Bale.

Match sous haute tension

Les événements survenus lors du dernier match de championnat entre Nice et Marseille à l’Allianz Riviera ont transformé ce derby déjà considéré comme un match chaud en un match à risque. Ainsi, les autorités ont décidé d’interdire le déplacement des supporters niçois au Vélodrome.

De plus, l'Olympique de Marseille aura à cœur de laver l’affront du quart de finale de coupe de France où ils a été sévèrement éliminé 4 - 1 par l'équipe de Christophe Galtier. Portés par tout un stade, les coéquipiers de Dimitri Payet espèrent remporter ce match et prendre une option importante pour la qualification en LDC. Cependant, les Niçois arrivent en confiance, ils n’ont pas connu la défaite face aux Marseillais en deux confrontations cette saison, de plus les Aiglons reste sur une série 5 matches sans défaite toutes compétitions confondues, de bon augure avant un déplacement compliqué chez l'ennemi olympien.