OM - OGC Nice : Tension avec Longoria, Rivère fait des révélations

Publié par ALEXIS le 19 mars 2022 à 12:18

Après les incidents du match aller de Ligue 1 entre l’ OM et l’OGC Nice, Rivère est revenu sur la tension avec Longoria, avant la confrontation de dimanche.

OM - OGC Nice : Rivère sur sa relation tendue avec Longoria, « tout est effacé entre nous »

Le match aller du championnat entre l’ OM et l’OGC Nice, à l’Allianz Riviera, le 22 août 2021 avait été émaillé d’incidents. Un jet de bouteille d’eau lancée sur Dimitri Payet avait entrainé l’envahissement du terrain, puis l’arrêt du match après 75 minutes disputées et une heure et demie de tergiversation pour prendre la décision finale. La tension était montée entre le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria et celui du Gym Jean-Pierre Rivère. Sept mois après l’incident et à quelques heures d'une nouvelle confrontation entre les deux clubs (dimanche à 20 h 45), le dernier a fait une déclaration apaisante. Il assure avoir fait la paix avec son homologue de l’ OM, lors du quart de finale de la coupe de France remportée par les Aiglons à Nice (4-1), le 9 février dernier.

« Elles (leurs relations, ndlr) ont été un peu tendues », a reconnu le dirigeant de l’OGC Nice sur Prime Video, avant de rassurer : « J’attendais de sa part quelque chose, ses excuses sur un sujet très particulier sur lequel je ne reviendrais pas. J’ai eu ses excuses. Aujourd’hui, c’est terminé. Quand il est venu en Coupe de France, je l’ai accueilli avec beaucoup de plaisir. Je pense qu’on a eu un moment de partage très agréable. Puis tout ça est effacé. Entre nous, il n’y a plus de sujet ».

Lutte serrée pour la 2e place de Ligue 1

Rappelons que le match reporté en raison des incidents à l’Allianz Riviera a été rejoué le 27 octobre 2021 à huis clos et sur un stade neutre, précisément au Stade de l'Aube à Troyes. Niçois et Marseillais s’étaient neutralisés (1-1). Toutefois, le gros regret est pour l’OGCN, car l’équipe de Christophe Galtier menait celle de Jorge Sampaoli (1-0) avant l’arrêt du match de la 3e journée de L1. De plus, le club azuréen a été sanctionné par la LFP du retrait d’un point. Conséquence ? L'OGC Nice est 3e derrière l' OM (2e), avec 50 points chacun. L'enjeu de ce dernier match de la 29e journée est évidemment la 2e place du championnat, directement qualificative pour la Ligue des Champions en 2022-2023.