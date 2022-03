OM : Sampaoli reçoit un conseil pour une recrue avant Nice

Publié par Ange A. le 19 mars 2022 à 07:35

L’ OM est allé chercher Cédric Bakambu lors du dernier mercato d’hiver. Mais les récentes performances du Congolais n’enchantent pas.

Cédric Bakambu en baisse de régime à l’ OM

En quête d’un nouvel attaquant, l’Olympique de Marseille a bouclé le transfert de Cédric Bakambu cet hiver. L’attaquant congolais (RDC) était libre suite à l’expiration de son contrat chez les Chinois du Beijing Guoan. Le polyvalent attaquant a fait taire les critiques sur sa condition physique lors de ses premières rencontres avec l’ OM. L’ancien sochalien comptait deux réalisations après cinq matchs. Depuis ses débuts prometteurs, le Congolais affiche une disette inquiétante. Il est resté muet lors de ses cinq dernières rencontres avec le club phocéen. Il dispose d’ailleurs d’un faible temps de jeu ces dernières semaines. Il a manqué l’opportunité de se relancer jeudi soir lors de sa titularisation contre Bâle. Au sortir de cette rencontre, Jorge Sampaoli a reçu un conseil concernant le positionnement de Bakambu.

Le sort de Bakambu déjà scellé contre Nice

Pour Romain Canuti, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne doit plus aligner Cédric Bakambu seul en pointe. « Titularisé à la place d’Arek Milik, Cédric Bakambu avait une occasion de prouver que c’est un avant-centre, et pas un joueur qu’on met sur l’aile gauche. Et malheureusement, il a plutôt fait parler son style peu académique, on va dire ça comme ça », a noté le journaliste du Phocéen. Lequel estime que l’attaquant de 30 ans doit encore travailler son efficacité. « Il faut encore qu’il règle un peu la mire », a-t-il ajouté à ce sujet.

Ce message tombe à quelques heures du choc entre l’ OM et l’OGC Nice ce dimanche en Ligue 1. Remplaçant contre le FC Bâle jeudi, Arkadiusz Milik devrait retrouver sa place dans le onze contre le Gym. Au vu de l’enjeu de la rencontre, Cédric Bakambu devrait à minima débuter comme remplaçant contre les Aiglons. Logique au vu de ses dernières prestations avec Marseille.