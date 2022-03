Real Madrid : Ancelotti confirme un gros coup dur avant le Classico

Publié par ALEXIS le 19 mars 2022 à 14:15

Un gros coup dur est confirmé au Real Madrid à quelques heures du Classico ! Karim Benzema est forfait contre le FC Barcelone, dimanche (21h).

Real Madrid - Barça : Benzema déclaré forfait pour le Classico

Touché au mollet lors de la large victoire du Real Madrid sur Majorque (3-0), lundi dernier, Karim Benzema était incertain pour le Classico contre le Barça, prévu dimanche à Santiago Bernabeu. Finalement, il ne pourra pas prendre part à ce choc au sommet en Liga. Carlo Ancelotti a en effet confirmé l’indisponibilité du buteur des Madrilènes pour le match capital contre les Blaugrana. « Benzema ne peut pas jouer demain, car il ne s'est pas entraîné. Il ressent un petit problème... C'est une petite blessure, mais il ne peut pas jouer », a fait savoir l’entraineur du club leader du championnat d’Espagne, en conférence de presse d’avant-match. Il faut indiquer que la Maison Blanche est largement leader du championnat avec 66 points, devant le club catalan (3e avec 51 points), avant leur confrontation.

Le buteur des Tricolores ne rejoindra pas l’Équipe de France !

Selon le technicien italien du Real Madrid, l’avant-centre des Bleus ne rejoindra pas non plus l’Équipe de France pendant la trêve internationale. Il restera à Madrid pour se faire soigner. « Karim Benzema et Ferland Mendy ne joueront pas dimanche et ils n'iront pas avec leur équipe nationale », a-t-il annoncé officiellement. Notons que Ferland Mendy n’a pas été convoqué par Didier Deschamps. Pour rappel, l’Équipe de France jouera deux matchs amicaux, respectivement contre la Côte d'Ivoire à Marseille (25 mars) et l'Afrique du Sud à Lille (29 mars).

Karim Benzema avait éliminé presque tout seul le PSG en 8e de finale de la Ligue des champions la semaine dernière. Il avait inscrit trois buts contre le club de la capitale et ses stars : Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé... Lundi, le buteur des Merengues avait encore été décisif contre Majorque. Grâce à une passe décisive et doublé réussi en l'espace de 5 minutes, il avait donné la victoire au Real Madrid (3-0).