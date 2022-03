Real Mercato : Coup de théâtre à Madrid pour Benzema après le PSG

Publié par JEAN-LUC D le 11 mars 2022 à 05:25

Héros du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le PSG, Karim Benzema semble avoir changé le cours de son avenir avec le Real Madrid.

Benzema prolongé, Haaland oublié par le Real ?

Avant le choc retour face au Paris Saint-Germain, l’avenir de Karim Benzema au Real Madrid était en pointillés. Selon plusieurs sources locales, Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes réfléchissaient notamment à la possibilité de laisser filer le Français afin d’investir sur l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund, Erling Haaland, lors du prochain mercato estival.

Mais d’après les renseignements livrés par le quotidien ibérique Sport, Benzema serait parvenu à dissiper tous les doutes possibles sur sa capacité à porter les Merengues depuis sa prestation XXL de mercredi soir contre la bande à Kylian Mbappé. La direction du Real Madrid ne voudrait donc plus se séparer du compatriote de Zinedine Zidane à l’issue de la saison.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Benzema pourrait même recevoir prochainement une proposition de prolongation de la part de ses dirigeants. Un scénario qui fermerait donc pour le moment la porte à une arrivée d’Erling Haaland cet été. S’il tient à défendre les couleurs du Real, le buteur de 21 ans devra patienter un an de plus au Borussia Dortmund. Carlo Ancelotti, trop fan de KB9, ne comptant pas le perdre de cet été.

Carlo Ancelotti sous le charme de Benzema

Amené par un Karim Benzema époustouflant, le Real Madrid est parvenu à renverser la situation face au Paris Saint-Germain en s’imposant le score de 3 buts à 1, après avoir été mené durant la première mi-temps. Un triplé de l’international français de 34 ans qui a permis aux Merengues d’obtenir son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur de l’équipe espagnole, Carlo Ancelotti, a fait une véritable déclaration d’amour à son attaquant.

« Cela s’est joué au mental. On a eu beaucoup de difficultés en première période. On a eu du mal à récupérer le ballon. On a essayé de presser, mais c’était difficile. Pour nous et les supporters, la dynamique a changé après le premier but. On a très bien joué pendant trente minutes », a analysé le coach italien sur BeIN Sports avant d’encenser l’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais.

« C’est un joueur fantastique. Il était blessé. On était en difficulté quand il ne jouait pas. Il est revenu en bonne condition. Je n’ai vu que Benzema », a-t-il ajouté. Avec ses trois buts face au PSG, le Français est désormais le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Maison-Blanche avec 309 réalisations.