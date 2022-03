OM Mercato : Longoria sur les traces d’un phénomène en Ligue 2

Publié par JEAN-LUC D le 19 mars 2022 à 19:50

A l’instar des autres clubs, l’ OM s’apprête déjà pour le mercato estival. Pablo Longoria serait ainsi sur les traces d’un nouveau phénomène en Gambardella.

Longoria prêt à chiper un prodige de Troyes ?

Grand artisan de la qualification de l’ES Troyes AC pour le dernier carré de la Coupe Gambardella, Kyliane Dong est le nouveau phénomène du club troyen. Du haut de ses 17 ans, le jeune attaquant rayonne sous les couleurs Bleu et blanc. Ailier rapide et explosif, ce talent repéré au FC Fleury 91 navigue entre les U19 et la N3, mais c’est surtout en Coupe Gambardella qu’il explose avec 4 buts et 6 passes décisives en 4 matches.

Auteur d’un doublé et d’un pénalty provoqué contre le FC Nantes en huitième de finale, Dong a renversé à lui seul l’AC Ajaccio en quart de finale avec un nouveau doublé et pénalty obtenu. Et tout logiquement, ses performances ne sont pas passées inaperçues. En France, l’Olympique de Marseille serait tombé sous le charme du jeune protégé de Bruno Irles.

A la recherche de jeunes talents offensifs, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Kyliane Dong qui ne devrait coûter des indemnités de formation au club qui obtiendra sa signature en fin de saison. Cependant, l’OM n’est pas seule sur ce coup.

OM Mercato : Grosse concurrence de la Juve pour Kyliane Dong

Depuis l’arrivée de City Group, l’ES Troyes AC a de grandes ambitions et pourrait très bien convaincre Kyliane Dong de signer son premier contrat pro dans l’Aube. Toutefois, le portail Foot Mercato assure que la Juventus Turin se serait aussi positionnée pour tenter de récupérer le jeune homme l’été prochain. Le média francilien révèle notamment que de nombreux observateurs étaient présents à Troyes pour observer le talent troyen.

« Parmi eux se trouvait un recruteur de la Juventus qui a fait un rapport dithyrambique sur Kyliane Dong tellement l’attaquant troyen était partout. Selon nos informations, le club italien est très intéressé à l’idée de recruter le jeune attaquant de 17 ans qui est enfin de contrat aspirant au 30 juin prochain », écrit FM sur son site. Outre la Juventus Turin et l'Olympique de Marseille, un club allemand serait également sur le coup.

Affaire à suivre donc…