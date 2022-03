ASSE Mercato : Nouvelles révélations de Gomis sur son refus

Publié par Ange A. le 20 mars 2022 à 23:40

Approché par l’ ASSE au mercato d’hiver, Bafétimbi Gomis a préféré retourner en Turquie à Galatasaray. Il est revenu sur ce choix.

Bafétimbi Gomis explique pourquoi il a recalé l’ ASSE

En lutte pour le maintien cette saison, l’AS Saint-Étienne s’est considérable renforcée lors du dernier mercato. L’ ASSE a signé sept joueurs durant le marché des transferts hivernal. Coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin espérait notamment frapper un grand coup en attaque. L’ancien capitaine stéphanois visait notamment un retour de Bafétimbi Gomis. Mais l’attaquant de 36 ans a recalé son ancien club pour signer un retour en Turquie du côté de Galatasaray.

Interrogé par le Canal Football Club, l’avant-centre est revenu sur les motifs de son retour en Turquie. Pour l’ancien stéphanois, il était surtout question de terminer une belle histoire d’amour avec le club stambouliote. Il apprécie jouer le liant avec les plus jeunes. « Ça se passe super bien, il y a un groupe jeune qui n’est pas le Galatasaray que j’ai connu. Arrivé à un certain âge, on est plutôt dans la transmission. Essayer de parler avec eux au niveau du caractère, la personnalité. Je suis heureux et épanoui dans ce que je fais », a-t-il confié.

Un retour réussi pour Gomis à Galatasaray ?

D’un point de vue personnel, Bafétimbi Gomis s’éclate de nouveau sur les pelouses de Super Lig. Il a déjà inscrit 4 buts en 6 matchs de championnat turc. Mais Galatasaray est à la traîne en championnat. Les Sang et or ne sont que 15es après 30 journées. Dimanche, ils ont d’ailleurs concédé une nouvelle défaite sur la pelouse de Gaziantep (3-1). Rencontre durant laquelle Gomis a sauvé l’honneur des siens. De retour au club stambouliote, l’ancien buteur de l’AS Saint-Étienne s’est engagé jusqu’en juin 2023. Lors de sa première pige en Turquie, il avait inscrit 32 réalisations en 40 apparitions.