OM-Lorient (3-1) : Tudor reçoit les louanges après la victoire

Publié par Dylan le 15 janvier 2023 à 13:06

Après sa sixième victoire consécutive en Ligue 1, l'OM d'Igor Tudor continue d'impressionner. L'entraîneur croate a reçu de nombreux compliments.

L'Olympique de Marseille est inarrêtable. Le club dirigé par Igor Tudor détruit tout sur son passage depuis six matchs en Ligue 1, raflant au passage la troisième place au Stade Rennais. Grâce à son dernier succès contre Lorient (3-1), un concurrent direct à l'Europe, le podium lui colle à la peau. Huit points le séparent provisoirement de ses principaux poursuivants. Un constat qui impressionne, quand on sait que l'OM n'a pas toujours marché sur l'eau en début de saison.

Igor Tudor, l'entraîneur des Phocéens reçoit désormais les louanges. Critiqué après l'élimination en phase de groupes de la Ligue des Champions, le Croate semble s'être mis une grande partie des spécialistes du football dans sa poche. Parmi eux, un ancien de la maison phocéenne : Bafétimbi Gomis. L'attaquant de Galatasaray ne s'est pas dit surpris par ses résultats, mais a applaudi : « [...] Je savais que le public finirait par se reconnaître en lui. On est à mi-saison, l’objectif n’est pas encore atteint, mais on sent qu’il peut réussir à l’OM. Il fait même mieux que ses prédécesseurs sur le plan comptable. Il mise sur la force d’un groupe plutôt qu’un onze » a-t-il déclaré auprès de La Provence.

Régis Le Bris félicite Igor Tudor après la victoire de l'OM

Si Bafétimbi Gomis était plutôt confiant en la méthode Tudor, un entraîneur a été impressionné : Régis Le Bris. Le coach du FC Lorient n'a tout simplement pas trouvé la solution pour permettre à son équipe de réaliser un coup au stade Vélodrome. Il s'est même senti obligé de complimenter le travail de son homologue marseillais : « Voir cette maîtrise technique, cette qualité individuelle, cette puissance, cette mobilité, cette qualité de finition dans les petits espaces, c'est impressionnant. Ils travaillent bien et ça donne le niveau pour être troisième de L1 et éligible à aller plus haut » a-t-il commenté devant la presse à l'issue du match.

Si l'OM a été éliminé prématurément de la Ligue des Champions, les supporters peuvent être ravis de voir leur club très impliqué en Ligue 1. Il faudra confimer vendredi, en 16èmes de finale de Coupe de France contre... le Stade Rennais. Quatrième de l'élite juste derrière Marseille, le club dirigé par Bruno Genesio espère stopper la forme de son adversaire pour repartir de l'avant. De leur côté, les Phocéens tenteront d'arracher un huitième succès consécutif toutes compétitions confondues.