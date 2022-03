RC Lens : Des mauvaises nouvelles tombent au RCL avant Strasbourg

Publié par ALEXIS le 21 mars 2022 à 14:47

L’entraîneur du RC Lens va devoir recomposer son onze de départ face au RC Strasbourg. Il est contraint de se passer de deux joueurs titulaires.

Le RC Lens se rapproche du Top 5

Le RC Lens a signé une belle victoire sur Clermont Foot (3-1), samedi, avant la trêve internationale. L’équipe du Franck Haise a ainsi renoué avec la victoire, elle qui avait été battue par le Stade Brestois (0-1), puis accroché par le FC Metz (0-0). Grâce à son succès sur le promu en Ligue 1, le RCL est remonté à la 8e place au classement, à 4 points de la 5e place qualificative pour la Ligue Europa.

Passé à deux doigts de se qualifier pour la Ligue Europa Conférence la saison dernière, le RC Lens vise l’Europe en cette fin d’exercice 2021-2022. L’équipe de Franck Haise a figuré longtemps dans le Top 5, jusqu’à la 17e journée, avant d’en sortir et de se faire doubler au fil des journées, par le RC Strasbourg (5e), le LOSC (6e) et l’AS Monaco (7e).

Kevin Danso et Florian Sotoca suspendus à Strasbourg

Samedi, lors de la 29e journée du championnat, Kevin Danso et Florian Sotoca étaient titulaires contre Clermont Foot. Ils ont même terminé le match sans avertissement. Cependant, ils ne prendront pas part au prochain match des Sang et Or, face au RCSA, le dimanche 3 avril à 13h au stade de la Meinau. Le défenseur central autrichien et l’attaquant français ont écopé d’un troisième carton jaune chacun, lors du précédent match contre les Messins. Ils sont ainsi suspendus pour le prochain match après la trêve internationale. Un coup dur pour le coach du club Artois, contraint de reconstituer sa défense comme il l’a fait face à Clermont, en l’absence de Facundo Medina.