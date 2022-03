RC Lens : 3 absences confirmées, la compo du RCL face à Clermont

Publié par ALEXIS le 18 mars 2022 à 22:35

Franck Haise, coach du RC Lens, a formé un groupe de 20 joueurs pour affronter Clermont, mais sans 3 joueurs indisponibles. Voici sa compo probable.

RC Lens : Medina et Louveau suspendus contre Clermont Foot

Le RC Lens a un rendez-vous important en Ligue 1 avec Clermont Foot, ce samedi (17h) au stade Bollaert. Après la défaite contre le Stade Brestois (0-1) et le nul (0-0) concédé au FC Metz en Moselle, dimanche dernier, le RCL a à coeur de démarrer une série de victoires, afin de rester dans la course pour une place qualificative en Ligue Europa. Franck Haise a passé des consignes claires dans ce sens en conférence de presse d’avant-match. Il a convoqué ensuite un groupe de 20 joueurs pour aller chercher les trois points de la victoire face au promu. Toutefois, le coach du Racing Club doit faire sans l’imposant Facundo Medina et le jeune Adrien Louveau, suspendus, et aussi Corentin Jean, qui souffre du ménisque.

Wesley Saïd fait son retour dans le groupe du RCL

Quant à Wesley Saïd, il fait son retour dans le groupe après avoir manqué les quatre derniers matchs du RC Lens en championnat. Une bonne nouvelle pour Franck Haise qui a besoin de tous ses atouts offensifs pour remonter au classement. Pour la composition de sa défense à trois centraux, le jeune Christopher Wooh devrait prendre la place de Facundo Medina, aux côtés de Kévin Danso et Jonathan Gradit.

Le tout nouveau Tricolore, Jonathan Clauss, sera sans doute dans son couloir droit et Massadio Haïdara en piston gauche. Dans l’entre-jeu, le coach du RC Lens va reconduire la paire Seko Fofana - Cheick Doucouré. Gaël Kakuta devrait être dans sa position habituelle de meneur de jeu. L’attaque des Sang et Or devrait être animée par Arnaud Kalimuendo en pointe et Florian Sotoca en soutien.

La compo probable du RC Lens

Jean-Louis Leca - Christopher Wooh, Kévin Danso, Jonathan Gradit - Jonathan Clauss, Massadio Haïdara, Seko Fofana, Cheick Doucouré - Gaël Kakuta - Florian Sotoca, Arnaud Kalimuendo.